Cartas de lectores: fútbol tucumano
El domingo 16/11 jugaron llamativamente en cancha “neutral” el equipo vecino Tucumán Central de San Miguel, ubicado a 10 cuadras del campo de juego, vs. Concepción F.C. distanciado 75 km, para definir la final del campeonato de primera A de la Liga Tucumana de fútbol año 2025, afiliada indirectamente a AFA. Dicho espectáculo deportivo prometía ser un lindo encuentro deportivo a pesar de la inestabilidad del tiempo y de los presagios de algunos que ya presenciaron años atrás estos tipo de cotejos. El partido lo ganó Tucumán Central 1 a 0 a Concepción FC, que en el primer tiempo convirtió un golazo con el cual empataba el partido, pero el árbitro adujo que el jugador estaba en posición adelantada, por lo cual lo anuló. Los medios de comunicación demostraron que no fue así. El partido continuó y en el segundo tiempo, faltando minutos por terminar, aprovechando los roces de jugadores, vino la expulsión de un jugador de cada equipo y desmesuradamente dio por terminado el partido, quedando minutos de juego más los adicionales, dejándonos para la polémica.

Pedro Castaño                           

pedrin_ppc_concep@hotmail.com

