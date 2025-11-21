El vandalismo en la cancha, advertencia para el fútbol

El presidente de San Martín, Rubén Moisello, fue categórico al responsabilizar a la Liga y exigir la reparación total de los daños. Y tiene razón: el club cedió su estadio sin costo alguno, con la buena fe de garantizar un marco adecuado para una final con dos parcialidades. La respuesta institucional llegó rápidamente a través del vicepresidente de la Liga, Darío Zamoratte, quien pidió disculpas y aseguró que la reparación será cubierta con la recaudación del partido.