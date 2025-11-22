Vacaciones 2026: la playa cerca de Florianópolis que se posiciona como destino destacado para surfistas

Conservación, cultura oceánica y participación comunitaria

De acuerdo con Nátali Piccolo, directora del Programa Marino y Costero de Conservación Internacional (CI-Brasil), esta nueva categoría de protección permite integrar deporte y conservación, ya que el surf actúa como una herramienta para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas costeros frente al cambio climático y la ocupación descontrolada. El proceso de evaluación técnica analizó la calidad de las olas, la relevancia ecológica y social del área, su valor histórico y cultural para el surf y el nivel de participación de la comunidad local.