Secciones
SociedadTurismo

Vacaciones 2026: la playa cerca de Florianópolis que se posiciona como destino destacado para surfistas

Esta playa no solo se destaca por sus condiciones de mar favorables, sino también por el estilo de vida que la rodea.

Vacaciones 2026: la playa cerca de Florianópolis que se posiciona como destino destacado para surfistas
Hace 3 Hs

Brasil continúa consolidándose como uno de los destinos predilectos para los amantes del surf, con playas que combinan olas consistentes, paisajes imponentes y un ambiente ideal tanto para expertos como para principiantes. En las cercanías de Florianópolis, un punto sobresale por su entorno natural, su energía particular y su cultura ligada al océano: un lugar que volvió a ganar protagonismo en el litoral sur brasileño gracias al auge del turismo deportivo.

Esta playa no solo se destaca por sus condiciones de mar favorables, sino también por el estilo de vida que la rodea. Paisajes preservados, movimiento durante todo el año y una comunidad que celebra la vida junto al agua la han convertido en un espacio indispensable para quienes buscan surf y naturaleza en partes iguales.

Praia do Moçambique, un nuevo referente del surf brasileño

La Praia do Moçambique, ubicada en Florianópolis, fue recientemente declarada Reserva Nacional de Surf, una distinción que subraya su importancia en materia de conservación ambiental, cultura oceánica y promoción de prácticas sostenibles. Con este reconocimiento, la playa se consolida como un punto de referencia nacional donde el deporte convive plenamente con el respeto por el entorno.

Se trata de la playa continua más extensa de la isla de Santa Catarina, con 7,5 kilómetros de longitud, situada dentro del Parque Estadual de Rio Vermelho. Su territorio incluye una diversidad de ecosistemas -dunas, bancos de arena, áreas de Mata Atlántica y lagunas- que albergan aves migratorias, tortugas marinas y especies amenazadas. Además, es considerada el lugar donde nació el surf en Florianópolis.

Conservación, cultura oceánica y participación comunitaria

De acuerdo con Nátali Piccolo, directora del Programa Marino y Costero de Conservación Internacional (CI-Brasil), esta nueva categoría de protección permite integrar deporte y conservación, ya que el surf actúa como una herramienta para fortalecer la resiliencia de los ecosistemas costeros frente al cambio climático y la ocupación descontrolada. El proceso de evaluación técnica analizó la calidad de las olas, la relevancia ecológica y social del área, su valor histórico y cultural para el surf y el nivel de participación de la comunidad local.

Por su parte, Fabricio Almeida, presidente del Instituto de Ecología APRENDER, destacó que el programa va más allá de proteger olas: también reconoce a las comunidades costeras como guardianas de la biodiversidad y como actores fundamentales en la creación de soluciones basadas en la naturaleza.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Estás pensando en vacacionar en Brasil? Hay un destino que enamora por su cercanía a islas paradisíacas

¿Estás pensando en vacacionar en Brasil? Hay un destino que enamora por su cercanía a islas paradisíacas

¿Regresa el espíritu veraniego de los años 2000? Praia do Rosa resurge como polo de fiesta y surf

¿Regresa el espíritu veraniego de los años 2000? Praia do Rosa resurge como polo de fiesta y surf

Lo más popular
Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno
1

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente
2

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán se prepara para elegir a su presidente

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”
3

Causa Cuadernos: “El dinero iba a la Quinta de Olivos”

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera
4

Fórmula 1 en Las Vegas: qué pasó en la Qualy, la posición de Colapinto y a qué hora es la carrera

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano
5

Falleció la niña de siete años baleada en un ataque en San Cayetano

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”
6

Los agentes de tránsito de San Miguel de Tucumán incorporarán “bodycams”

Más Noticias
El truco casero para perfumar el baño de forma económica y sin químicos

El truco casero para perfumar el baño de forma económica y sin químicos

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

Qué carreras tendrán más salida laboral en Argentina en 2026, según la Inteligencia Artificial

El tiempo en Tucumán: el cielo estará mayormente cubierto y se espera una máxima de 29°C para hoy

El tiempo en Tucumán: el cielo estará mayormente cubierto y se espera una máxima de 29°C para hoy

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Se viralizó una foto de la China Suárez sin filtros: así luce al natural

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: Se mueven como manada

Una profesora denunció el acoso de sus alumnos y escribó una espeluznante carta: "Se mueven como manada"

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

Los cinco hábitos clave para frenar el envejecimiento, según expertos en longevidad

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

Dos niñas dejarán de usar el apellido paterno

“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

“Un viaje emocionante” para los ganadores de Enseñame Tucumán

Comentarios