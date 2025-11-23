Ejercitarse en casa nunca fue tan fácil: cómo convertir una botella de agua en tu mejor aliada fitness

Entre los ejercicios más recomendados se encuentran las sentadillas, sosteniendo la botella frente al pecho o con los brazos extendidos hacia adelante. Esta variante trabaja glúteos, cuádriceps e isquiotibiales, y ayuda a mejorar la estabilidad. También son ideales las zancadas o estocadas, sujetando la botella a los lados del cuerpo: con un paso largo hacia adelante y la cadera en descenso hasta lograr un ángulo de 90 grados en ambas rodillas, se trabaja de forma unilateral toda la musculatura de las piernas.