Argentinos por la Educación alerta que Tucumán recortó el 22% la inversión en formación y cultura

La situación de Tucumán se inscribe en una corriente general. "Entre 2023 y 2024, el gasto educativo se redujo en términos reales en 21 jurisdicciones, y 19 se ubicaron por debajo de los niveles de 2014. Entre 2014 y 2024, la participación del presupuesto educativo dentro del gasto total cayó en 16 provincias, lo que muestra una pérdida de prioridad de la educación", dice el informe de Argentinos por la Educación. Pero en el corto plazo se vislumbran cambios. "Para fines de 2025 se esperaría una recuperación de la inversión en al menos 13 provincias con base en los datos de salarios docentes", agrega el estudio elaborado por Osvaldo Giordano (presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea), María Sol Alzú y Martín Nistal (Argentinos por la Educación). El documento examina la evolución del gasto en la función “Educación y Cultura” en las provincias entre 2014 y 2024 a partir de los datos sobre ejecución presupuestaria, así como la dinámica de los salarios docentes hasta junio de 2025.