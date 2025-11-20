Punta Mogotes sorteará 100 carpas gratis para el verano: cómo participar

Los balnearios de Punta Mogotes, uno de los puntos más emblemáticos de la Costa Atlántica, anunciaron el lanzamiento de su ya tradicional sorteo anual de 100 carpas gratuitas para utilizar durante la temporada de verano 2025/2026. Se trata de la quinta edición consecutiva de esta iniciativa, que vuelve a abrirse a visitantes de todo el país interesados en disfrutar de la playa con mayor comodidad y sin costo.