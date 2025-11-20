Punta Mogotes sorteará 100 carpas gratis para el verano: cómo participar

Los balnearios de Punta Mogotes, uno de los puntos más emblemáticos de la Costa Atlántica, anunciaron el lanzamiento de su ya tradicional sorteo anual de 100 carpas gratuitas para utilizar durante la temporada de verano 2025/2026. Se trata de la quinta edición consecutiva de esta iniciativa, que vuelve a abrirse a visitantes de todo el país interesados en disfrutar de la playa con mayor comodidad y sin costo.
La inscripción, completamente gratuita, se realiza a través de un formulario disponible en el sitio oficial del complejo (puntamogotes.gob.ar/web/sorteo/) y permanecerá habilitada hasta las 9:00 del jueves 11 de diciembre, momento en que se cerrarán las listas. Ese mismo día, a las 11, se llevará a cabo el sorteo en vivo desde la cuenta de Instagram @puntamogotesmdq, fiscalizado por un escribano público para garantizar la transparencia.
“Este será el quinto sorteo consecutivo. La respuesta siempre ha sido excelente y cada año crece la cantidad de participantes, tanto de Mar del Plata como de otras ciudades”, explicó Fernando Maraude, responsable de la Administración del predio, en declaraciones a La Capital de Mar del Plata.
Con 24 balnearios y una amplia oferta de servicios -desde locales comerciales y propuestas gastronómicas hasta canchas de vóley, fútbol y pádel- Punta Mogotes reafirma su posición como uno de los principales centros turísticos del país. La chance de acceder a una carpa sin cargo se convirtió en un atractivo muy esperado por quienes planifican sus vacaciones con anticipación.
Pero no fue el único anuncio vinculado al verano. En paralelo, el Concejo Deliberante de Mar del Plata comenzó a analizar un proyecto que propone crear una playa pública adaptada para personas neurodivergentes, una iniciativa que podría posicionar a la ciudad como referente nacional en inclusión y accesibilidad turística.
Presentado por la concejala Valeria Crespo (Unión por la Patria), el proyecto promueve criterios que garanticen autonomía y bienestar para vecinos y turistas con requerimientos sensoriales, motrices o cognitivos. La propuesta contempla zonas de descanso con reducción de estímulos visuales y sonoros, cartelería adaptada y equipamiento específico. Además, prevé capacitación para los guardavidas en neurodivergencias y la consulta formal a organismos municipales como el Ente de Turismo y Cultura (Emturyc), el Consejo Municipal de Discapacidad y la Secretaría de Seguridad.
El expediente se encuentra en su etapa inicial de revisión dentro de la comisión de Turismo. “Seguramente nos reuniremos y veremos cómo lo van a implementar este verano allí”, anticipó Crespo al ser consultada por La Capital.
Con un sorteo que cada año suma más participantes y un proyecto innovador en debate, Punta Mogotes se prepara para una temporada que promete combinar tradición, servicios renovados y un impulso creciente hacia la inclusión.