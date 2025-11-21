Teatro: reposiciones y despedidas en la escena tucumana

En tanto, a las 22 volverá a escena en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) “Eusebio Ramírez”, en el cual el marplatense Mariano Moro se sumerge en la intimidad de un actor transformista que, mientras ensaya su próximo espectáculo en su casa, comparte sus experiencias más personales. Actúa Julio Chacana, con dirección de Benjamín Tannuré Godward.