EspectáculosTEATRO

Teatro: reposiciones y despedidas en la escena tucumana

“Marat/Sade” vuelve a la sala Orestes Caviglia y “Eusebio Ramírez”, a CiTá Abasto de Cultura.

ÚLTIMA FUNCIÓN. “Crujiente de mortadela” baja de cartel en Tafí Viejo. ÚLTIMA FUNCIÓN. “Crujiente de mortadela” baja de cartel en Tafí Viejo.
Hace 6 Hs

La próxima semana se entregarán los premios Artea, en una gala organizada por la filial local de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, y esta noche subirán a escena dos obras múltiplemente nominadas.

En la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), desde las 21, el Teatro Estable de la Provincia dirigido por Jorge Gutiérrez presentará el texto de Peter Weiss “Persecución y asesinato de Jean Paul Marat, representado por el grupo de actores del Hospicio de Charenton bajo la dirección del señor de Sade”, conocido como “Marat/Sade”, que recibió siete postulaciones.

A la misma hora, en la Casa de la Cultura Catalina Albarracín de Suárez de Tafí Viejo (avenida Alem 755) se despedirá “Crujiente de mortadela”, en su última función del año con las actuaciones de Federico Cerizola y Pablo Vera, bajo la dirección y puesta en escena de César Domínguez y con cuatro candidaturas al Artea.

“Es una obra potente, poética y política en la que aparecen dos monstruos, dos personajes y también los actores para romper la cuarta pared. Con momentos de mucha risa y otros profundos, te invita a sentir todo lo que te permitas sentir”, anticipa el elenco.

En tanto, a las 22 volverá a escena en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457) “Eusebio Ramírez”, en el cual el marplatense Mariano Moro se sumerge en la intimidad de un actor transformista que, mientras ensaya su próximo espectáculo en su casa, comparte sus experiencias más personales. Actúa Julio Chacana, con dirección de Benjamín Tannuré Godward.

Matías Chilo, Ana Quinteros y César Romero, en tanto, repondrán “Lo que queda” en Casa Luján (Saavedra 74), con la historia “de una pareja en la asfixia de la cotidianidad y en el recuerdo de los tiempos felices y trágicos vividos, pero también por la esperanza de los buenos recuerdos”.

Temas Tafí Viejosala Orestes Caviglia
