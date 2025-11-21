Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Por otra parte, el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saludo, como elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. Etimológicamente la palabra saludo proviene del latín “salutare”, derivado de “salus” (salud), es por ello que saludar implica desearle salud a otra persona. El saludo no es solo un hábito propio de los seres humanos. Los animales también manifiestan muestras de saludo como un medio de comunicación. Algunas especies se lamen, huelen y olfatean entre sí.