Efemérides del 21 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 21 de noviembre reúnen distintos eventos que pasaron un día como hoy, viernes, en que se celebra el Día Nacional de la Enfermería.
Esta fecha fue elegida porque ese día, en 1935, se fundó la Federación de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfermería, marcando un hito en la organización y profesionalización de esta noble disciplina en el país.
Además, hoy se celebra el Día de la Filosofía. La fecha es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que la proclamó en el 2005 con la resolución 33C /45 de aquella conferencia general celebrada en París, donde quedó establecida la celebración cada tercer jueves de noviembre.
Por otra parte, el 21 de noviembre se celebra el Día Mundial del Saludo, como elemento básico y fundamental en la comunicación entre las personas. Es una muestra de cercanía y cortesía que se practica en todo el mundo. Etimológicamente la palabra saludo proviene del latín “salutare”, derivado de “salus” (salud), es por ello que saludar implica desearle salud a otra persona. El saludo no es solo un hábito propio de los seres humanos. Los animales también manifiestan muestras de saludo como un medio de comunicación. Algunas especies se lamen, huelen y olfatean entre sí.
¿Qué pasó un día como hoy?
1694 – Nace el filósofo francés Voltaire.
1877 – En los Estados Unidos, el inventor Thomas Alva Edison anuncia la creación del fonógrafo.
1898 – Nace el pintor belga René Magritte.
1904 – Nace el músico estadounidense Coleman Hawkins.
1922 – Nace la actriz española María Casares.
1962 – Nace el músico y cantante uruguayo Roberto Musso, quien forma parte de El Cuarteto de Nos.
1965 – Nace la cantante y actriz islandesa Björk.
1970 – Nace la periodista argentina Paula Trapani.
1977 – Nace el actor argentino Ludovico Di Santo.
2005 – Muere el escritor colombiano Rafael Humberto Moreno Durán.
2006 – Muere el músico estadounidense Robert Lockwood Jr.
2007 – Muere el escritor y cineasta español Fernando Fernán Gómez.
2011 – Muere la escritora estadounidense Anne McCaffrey.
Se celebra el Día de la Enfermería en la Argentina.
Se celebra el Día Mundial de la Televisión.
Se celebra el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico.
Se celebra el Día Mundial del Saludo.
Se celebra el Día Internacional de la Espina Bífida.