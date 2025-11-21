Secciones
Así es Antigravity, el “ingeniero autónomo” que Google presentó para programadores

La herramienta analiza proyectos completos, propone soluciones y ejecuta cambios como un colaborador técnico. Aunque aún está en fase experimental, ya se puede descargar y probar.

GRATIS Y MULTIPLATAFORMA. Antigravity apunta a transformar el flujo de trabajo de miles de desarrolladores. / GOOGLE
Hace 2 Hs

Google volvió a mover el tablero tecnológico y ahora apunta a la programación. Mientras la competencia discute sobre qué modelo de lenguaje es más potente, la compañía presentó Antigravity, una herramienta que promete funcionar como un “ingeniero autónomo” y que ya generó expectativas entre quienes buscan acelerar su manera de codear.

La plataforma llega junto con Gemini 3, el modelo más avanzado de Google hasta el momento, aunque el foco no está sólo puesto en esa potencia, sino también en su primera aplicación real. Antigravity aparece como un entorno pensado especialmente para el desarrollo de software y busca transformar la forma en la que los equipos escriben, prueban y mejoran el código.

A diferencia de los asistentes tradicionales, Antigravity no se queda en sugerencias sueltas. Funciona como una inteligencia artificial (IA) generativa con capacidad para analizar proyectos completos gracias a la enorme ventana de contexto de Gemini 3. Esto le permite revisar repositorios enteros, comprender la arquitectura de un sistema y detectar cómo se relacionan sus diferentes partes.

Casi como un colega para programadores

El nivel de comprensión de Antigravity hace posible que la herramienta actúe casi como un colega técnico. Además de proponer soluciones, puede ejecutar cambios; revisar errores y plantear alternativas cuando algo falla. Para muchos programadores, esto significa acortar horas de depuración o evitar bloqueos en proyectos complejos.

El lanzamiento también se interpreta como una jugada directa en el mercado de las herramientas de IA para desarrollo. Hasta ahora, las startups como Cursor avanzaron con propuestas ágiles, pero dependían de modelos de terceros. Con Antigravity, Google controla tanto el IA como el modelo que la impulsa, lo que le permite una integración más rápida y estable.

Otro detalle clave es que la aplicación no queda cerrada únicamente a Gemini 3. Los usuarios pueden elegir trabajar con otros modelos, como Claude Sonnet o GPT-OSS, algo que le suma flexibilidad a quienes prefieren alternar herramientas según el tipo de proyecto. Desde la compañía señalaron que habilitarán más modelos con límites de uso que se renovarán cada cinco horas.

Antigravity ya se suma a un ecosistema en crecimiento dentro del universo Google, que incluye herramientas como Gemini CLI, Jules y AI Studio. Si bien Antigravity está en una fase experimental, ya se puede descargar y probar desde la página: antigravity.google/. Para desarrolladores jóvenes que buscan sumar productividad y experimentar con tecnología de punta, esta propuesta gratuita, disponible en Mac, Windows y Linux, aparece como un adelanto de cómo podría funcionar el trabajo técnico en los próximos años.

