Agenda del finde XXL en Tucumán: qué hacer desde el viernes hasta el lunes

El finde largo en Tucumán llega con una oferta cargada de recitales, obras de teatro, festivales, charlas y actividad deportiva por toda la provincia. Desde festivales y estrenos hasta competencias que movilizarán a miles de tucumanos, esta es la guía completa para que te organices día a día y puedas aprovechar el fin de semana sin perderte de nada.
VIERNES
El viernes abrirá con una fuerte presencia artística. Desde las 21, el Museo Timoteo Navarro será escenario de Cuerpos en obra, un desfile y espectáculo de danza a cargo de la Compañía de Danza Contemporánea de la Provincia y la Tecnicatura de Diseño de Indumentaria, con entrada libre y gratuita. A la misma hora, Ril Fella y Masta Clark presentarán Es para ya en el Teatro Puerto Libertad, mientras que Vilma Palma e Vampiros repasará todos sus clásicos en el Mercedes Sosa.
También desde las 21, el cuarteto Demodeé ofrecerá su tributo Gracias a la música: Homenaje a ABBA en el teatro Rosita Ávila. Además, en Tafí del Valle comenzará el Festival Internacional de Cine de Animación PLUM!, que incluirá proyecciones en competencia, talleres y charlas hasta el domingo.
En materia deportiva, la jornada tendrá acción con el Segundo Tour de la Liga Aclav de vóley en Tucumán BB, el Torneo Mixed Ability de rugby en Los Tarcos y la Final Nacional de tiro con arco en el Tiro Federal.
SÁBADO
El sábado tendrá un fuerte movimiento teatral y musical. Desde las 16, Gabriel Rolón se presentará en el Teatro Mercedes Sosa con funciones sucesivas, mientras que a las 20 habrá una velada de tangos y boleros en el Museo Sanmartiniano de La Ramada de Abajo con la voz de Julián Morel.
A las 21, la Orquesta Juvenil de la UNT brindará su concierto Legado, música y juventud en el Teatro Alberdi, dirigido por Gustavo Guersman en lo que será su despedida al frente del elenco. A la misma hora, La Colorida recibirá la obra peruana Los muchachos olvidados de Dios, centrada en el conflicto armado interno de ese país. La actividad comenzará temprano en Lomas de Tafí con el PACE Social Run, que largará a las 8 en el Parque Miguel Lillo.
En lo deportivo también habrá una agenda cargada: continuará el Segundo Tour de la Liga Aclav en Tucumán BB, se jugará el Seven de Yerba Buena en el Jockey Club y avanzará una nueva jornada del Torneo Veco Villegas en Tucumán Rugby.
DOMINGO
El domingo combinará música, teatro y fútbol. Desde las 17, el Piletón del parque Avellaneda será punto de encuentro para una tarde de rock con bandas tucumanas y entrada a la gorra. A la misma hora rodará la pelota en tres escenarios del fútbol local: Tucumán Central recibirá a Famaillá, Sportivo Guzmán será local ante Central Norte y Sacachispas enfrentará a San Antonio.
Más tarde, a las 18 y a las 20, el taller de teatro de Yerba Buena dirigido por Ricardo Podazza presentará dos funciones en la Casa de la Cultura. En paralelo, El Cadillal será sede de la FiesTapir, un encuentro musical que reunirá a grupos locales durante la tarde. Uno de los grandes eventos de la jornada será en Taco Ralo, donde desde las 19.30 se desarrollará el Festival de Aguas Termales con la participación de El Chaqueño Palavecino, Christian Herrera e Iván Ruiz.
La agenda deportiva se completará con otra jornada de la Liga Aclav en Tucumán BB, el Torneo Mixed Ability en Los Tarcos, la continuidad de la Final Nacional de tiro con arco y una fecha más del Veco Villegas en Tucumán Rugby, donde, desde las 20, se disputará la gran final.
LUNES
El lunes cerrará el finde largo con propuestas culturales y deportivas. Será la última oportunidad para ver Toda la noche galoparé así, la creación de danza contemporánea dirigida por Ana Teitelbaum y protagonizada por Guillermo Katz, que indaga en las relaciones del cuerpo con el espacio y el público. El deporte también tendrá protagonismo con Estudiantes jugando de local por la Liga Argentina de básquet y con el duelo del Regional Amateur entre Ateneo y Jorge Newbery, que completará la agenda futbolera de la provincia.