Agenda del finde XXL en Tucumán: qué hacer desde el viernes hasta el lunes

Más tarde, a las 18 y a las 20, el taller de teatro de Yerba Buena dirigido por Ricardo Podazza presentará dos funciones en la Casa de la Cultura. En paralelo, El Cadillal será sede de la FiesTapir, un encuentro musical que reunirá a grupos locales durante la tarde. Uno de los grandes eventos de la jornada será en Taco Ralo, donde desde las 19.30 se desarrollará el Festival de Aguas Termales con la participación de El Chaqueño Palavecino, Christian Herrera e Iván Ruiz.