María Eugenia Ritó pagó por error $750.000 por un champagne y exige que le devuelvan la plata

La ex vedette denunció que el hombre que recibió el dinero no se lo quiere devolver.

María Eugenia Ritó pagó por error $750.000 por un champagne y exige que le devuelvan la plata
Hace 1 Hs

María Eugenia Ritó volvió al centro de la escena, pero esta vez por un episodio que ella misma definió como “insólito y desesperante”. Tras comprar un champagne valuado en $75.000, realizó una transferencia bancaria en la que se le escapó un cero de más y terminó enviando $750.000 al vendedor, identificado como Lucas Héctor Saldivia, un hombre que acumula un largo historial de denuncias por estafas.

Al notar el error, Ritó se comunicó inmediatamente con él, pero no obtuvo respuestas claras ni voluntad real de devolverle el dinero. Ante la falta de solución, decidió apelar a la visibilidad de los medios y las redes sociales para recuperar los $675.000 restantes. Su reclamo fue amplificado por la periodista Yanina Latorre, quien desde su programa SQP en América TV tomó el caso y lo viralizó.

“Ayudemos a María a recupere la guita que este tipo no le quiere devolver”, escribió Latorre en un retuit del posteo de Ritó en X. Allí, la vedette denunciaba: “Esta persona no me devuelve el dinero. Le hablé mil veces y no responde”, junto al perfil del señalado.

De inmediato comenzaron a surgir testimonios de otros usuarios que aseguraron haber vivido situaciones similares con Saldivia. “Lucas me hizo lo mismo. Me cagó plata y me la terminó devolviendo en partes porque lo escraché con DJs de electrónica. Es un falopa. Juega al casino. Seguro ya se la gastó”, escribió uno de ellos.

Ritó también publicó capturas del diálogo que mantuvo con Saldivia apenas horas después de la transferencia realizada el miércoles. En esos mensajes, él prometía devolver el dinero “mañana 10 am”, aunque sin dar precisiones. “¿Por qué 10 am? ¿Gastaste todo?”, lo increpó la modelo. El hombre respondió: “No gasté nada, yo no sabía cuánto habías mandado”. La vedette lo cruzó con dureza: “Sos un forro. Te habló mi mano derecha. Siempre sabías. Ahora respondés porque hice mediático todo”.

Saldivia después alegó problemas con un débito automático en su tarjeta y aseguró que necesitaba tiempo para depositar y transferir. Sin embargo, según relató el manager de Ritó, Ever Zelaya, el hombre ya había sido notificado del error desde el primer momento.

La historia tomó más dimensión cuando otras mujeres se comunicaron con la vedette para advertirle sobre el mismo individuo. Ritó compartió capturas de esos mensajes: “Tengo la dirección y el celular. Te puedo ayudar, es un hijo de puta”, escribió una usuaria. Otra agregó: “A mis amigas y a mí nos hizo lo mismo. Tenemos sus datos de domicilio y demás, por ahí te sirve de algo”.

