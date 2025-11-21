IES Desarrollos Inmobiliarios y Beltrán Briones: una mirada estratégica que impulsa nuevas oportunidades de inversión en real estate

Desde la visión de IES, fundada hace 14 años por Gabriel Luna y Stanley Strachan, la lectura de contexto que Briones plantea coincide con la manera en que la empresa aborda el negocio inmobiliario: desde la compra inteligente de tierras —priorizando ubicaciones con alto potencial de valorización— hasta el entrenamiento y profesionalización de su fuerza de ventas, que trabaja con seguimiento de leads y contacto permanente con los clientes para mejorar la conversión y el asesoramiento. Esta mirada estratégica también se replica en la relación con proveedores y en la compra de materiales, donde el análisis del ciclo económico y de los costos permite optimizar inversiones y garantizar previsibilidad en el desarrollo de los proyectos.