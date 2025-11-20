Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos por el mal clima internacional

Los bonos en dólares argentinos registran una fuerte reversión este jueves tras haber iniciado la jornada en terreno positivo. Con la caída de los títulos, el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos básicos, un nivel que preocupa al Gobierno por su objetivo de recuperar el acceso al crédito internacional para refinanciar los próximos vencimientos de deuda.
La renta variable también acompañó el retroceso, afectada por el mal clima internacional, especialmente en Wall Street, que opera en baja pese al sólido balance presentado por Nvidia y ante un dato de empleo peor al esperado.
El riesgo país vuelve a escalar
El indicador que elabora el banco J.P. Morgan se ubica en 612 unidades, alejándose del objetivo oficial de perforar los 500 puntos básicos, condición necesaria para un eventual regreso a los mercados globales.
En este contexto, el equipo económico evalúa avanzar con un nuevo crédito repo junto a bancos internacionales para garantizar los pagos de deuda previstos para enero, que totalizan USD 4.193 millones entre capital e intereses.
Bonos en dólares: los que más caen
Los títulos globales y bonares revierten las subas iniciales y operan en baja en la plaza local. Los descensos más pronunciados son:
Global 2046 (GD46): -1,4%
Bonar 2035 (AL35): -0,7%
Bonar 2029 (AL29): -0,6%
Global 2038 (GD38): -0,4%
Acciones: el S&P Merval también se da vuelta
El S&P Merval, que había iniciado en alza, ahora cae 1,1% hasta los 2.838.239 puntos. Entre las principales bajas del panel líder se destacan:
Sociedad Comercial del Plata: -4,8%
Telecom: -3,5%
Aluar: -3,4%
BBVA: -2,7%
ADRs argentinos en Wall Street
Los papeles argentinos que cotizan en Nueva York también operan con mayoría de descensos, presionados por la aversión al riesgo global:
BBVA: -4,4%
Telecom: -4,3%
YPF: -3,5%
Grupo Supervielle: -2,7%
Declaraciones oficiales y reacción del mercado
El presidente Javier Milei afirmó el miércoles, en un evento corporativo, que “habrá muchas más reformas” en materia laboral e impositiva. Aunque inicialmente el mercado reaccionó con optimismo, la ola de ventas global terminó imponiéndose en la rueda local.