Los bonos en dólares retroceden y el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos por el mal clima internacional

Los bonos en dólares argentinos registran una fuerte reversión este jueves tras haber iniciado la jornada en terreno positivo. Con la caída de los títulos, el riesgo país vuelve a superar los 600 puntos básicos, un nivel que preocupa al Gobierno por su objetivo de recuperar el acceso al crédito internacional para refinanciar los próximos vencimientos de deuda.