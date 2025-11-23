Verano 2026: cómo combinar los lentes para definir tu "look"

El verano 2026 llega con una fuerte impronta retro y marca el regreso de los formatos que dominaron los años 70, 90 y 2000. Los anteojos ovalados, alargados y rectangulares de estilo petit se posicionan como los favoritos de la temporada, mientras conviven con modelos maxi y diseños “low eyes” que aportan un aire glam y nostálgico.