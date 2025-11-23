Verano 2026: cómo combinar los lentes para definir tu "look"

El verano 2026 llega con una fuerte impronta retro y marca el regreso de los formatos que dominaron los años 70, 90 y 2000. Los anteojos ovalados, alargados y rectangulares de estilo petit se posicionan como los favoritos de la temporada, mientras conviven con modelos maxi y diseños “low eyes” que aportan un aire glam y nostálgico.
A esto se suma una paleta de cristales en tonos suaves -como verde opaco, rosa viejo, ocre y celeste- que permiten sumar un toque distintivo a cualquier look.
Desde el sector óptico destacan que las gafas dejaron de ser un simple complemento para convertirse en una pieza central del estilo personal. Hoy funcionan como un elemento identitario y un recurso estético que marca tendencia.
Los diseños ovalados y alargados, inspirados en la estética vintage y la moda de fines de los 90 y principios de los 2000, regresan con líneas minimalistas y guiños cinematográficos. En paralelo, los modelos de gran tamaño -con un aire setentoso- se imponen para quienes buscan presencia y sofisticación.
En cuanto a materiales, se afianzan los marcos de acetato por su durabilidad, comodidad y amplio abanico de colores y texturas. También gana terreno el metal por su liviandad y brillo, además de aparecer combinaciones híbridas que mezclan ambas estructuras y generan contrastes visuales.
La paleta que domina la temporada incluye marrones, chocolates, ámbares, ocres y variantes del clásico carey, en sintonía con la tendencia “mocha mousse”, protagonista del año.
Cómo elegir el modelo según el estilo
- Urbano: anteojos pequeños y rectangulares para looks minimalistas o deportivos.
- Playa: marcos envolventes y cristales oscuros, relajados y glam.
- Elegante o noche: diseños alargados con cristales de color para un toque retro chic.
- Experimental: formas extremas o tonos vibrantes que convierten al anteojo en el centro del outfit.
“Hoy las gafas son mucho más que un accesorio. Son una pieza clave del outfit, una forma de expresar estilo y personalidad”, explicó Nicolás Schirmer, CEO de la empresa Hardem Eyewear.
“No creemos en reglas fijas ni en fórmulas por forma de rostro”, señaló. “El mejor lente es el que te hace sentir cómodo y refleja tu estilo. Los anteojos son una extensión de tu identidad: el foco está en la actitud”, cerró Schirmer.