Cecilia González Mestre presenta la segunda parte de su colección “El Jardín”: una oda a la fauna y flora tucumana

La diseñadora Cecilia González Mestre presenta la segunda etapa de El Jardín, una propuesta que continúa explorando el vínculo entre moda, arte y naturaleza. En esta edición, la colección incorpora una nueva variante de su estampa exclusiva: ahora también disponible en negro, un tono que aporta una lectura más sofisticada y convierte a la línea en un “jardín nocturno”, donde los motivos naturales cobran una fuerza renovada.