Cecilia González Mestre presenta la segunda parte de su colección “El Jardín”: una oda a la fauna y flora tucumana
Hace 2 Hs

La diseñadora Cecilia González Mestre presenta la segunda etapa de El Jardín, una propuesta que continúa explorando el vínculo entre moda, arte y naturaleza. En esta edición, la colección incorpora una nueva variante de su estampa exclusiva: ahora también disponible en negro, un tono que aporta una lectura más sofisticada y convierte a la línea en un “jardín nocturno”, donde los motivos naturales cobran una fuerza renovada.

Las piezas -entre vestidos, tops, blusas y trajes- retoman elementos del paisaje tucumano. Además, la colección refuerza su identidad local a través de uno de los diseños más representativos de la marca: la estampa inspirada en los limones, un homenaje directo a una de las producciones más emblemáticas de la provincia.

Una producción fotográfica con sello tucumano

La campaña fue realizada en escenarios icónicos del territorio, como campos de limones y campos de flores, elegidos por su autenticidad y por su vínculo directo con el universo visual de la colección. Estos espacios se convirtieron en el marco ideal para mostrar la esencia de El Jardín, donde moda y paisaje dialogan de manera natural.

Presentación oficial en Alterpoint Fashion Night

El 27 de noviembre, El Jardín tendrá su presentación oficial en ALTERPOINT, en el marco de Alterpoint Fashion Night. El desfile incluirá la nueva colección y cuatro de las líneas más emblemáticas de CGM: Limonhadas, Roses, Rainbow y 7 Colores.

La pasarela se desarrollará en dos bloques, dentro de una experiencia que integra moda, arte y gastronomía. Cada invitado podrá elegir desde qué punto vivir el desfile, acompañado por un menú especialmente diseñado por los bares y restaurantes del mall. Además, habrá intervenciones artísticas en vivo y un componente solidario, ya que el evento apoyará a la Fundación CONIN.

Moda con identidad argentina

Con El Jardín, Cecilia González Mestre reafirma su compromiso con una moda con identidad, que mira al origen y transforma la naturaleza tucumana en un lenguaje visual propio. La propuesta consolida a la provincia como un referente dentro del diseño independiente argentino.

