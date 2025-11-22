Secciones
Estudiantes tucumanas logran que su propuesta ecológica llegue al debate legislativo

La Legislatura dio dictamen a un proyecto nacido en las aulas del Colegio María Auxiliadora que busca crear un programa provincial para identificar productos y servicios con prácticas ambientales responsables.

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE. Estudiantes del Colegio María Auxiliadora presentaron su proyecto ambiental en la Legislatura. PRODUCCIÓN SUSTENTABLE. Estudiantes del Colegio María Auxiliadora presentaron su proyecto ambiental en la Legislatura. / FREEPIK
Hace 1 Hs

En Tucumán, una propuesta armada en plena vida escolar empezó a mover el tablero legislativo. La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Autosustentable dio dictamen a “Marca Tucumán Sustentable”, un proyecto de alumnas del Colegio María Auxiliadora para crear un sello oficial que distinga productos y servicios elaborados con prácticas ecológicas.

La iniciativa nació durante el concurso Hackear Tucumán, un espacio donde estudiantes de toda la provincia desarrollan ideas para mejorar el territorio. Allí, el grupo diseñó un sistema que permita identificar producciones comprometidas con el ambiente.

En la reunión de la Comisión, las estudiantes expusieron su trabajo frente a legisladores de distintos bloques. El encuentro mostró una agenda marcada por el interés en sumar criterios ambientales a la producción local y por el impacto de que una idea juvenil llegara a esa instancia.

Qué plantea el nuevo sello ecológico

El proyecto propone que el programa se implemente dentro del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de la Marca Tucumán. De esa manera, la certificación funcionaría como una extensión de la Ley N.º 8.979, que regula la identidad oficial de la provincia.

ESTUDIANTES. Alumnas del Colegio María Auxiliadora participaron de la reunión de Comisión donde su proyecto obtuvo dictamen. ESTUDIANTES. Alumnas del Colegio María Auxiliadora participaron de la reunión de Comisión donde su proyecto obtuvo dictamen. / TENDENCIA DE NOTICIAS

“El sello sustentable” permitiría identificar procesos productivos responsables. La certificación se otorgaría a emprendimientos, empresas y servicios que cumplan criterios previamente establecidos, como eficiencia energética, reducción de residuos, manejo adecuado de emisiones y respeto por la normativa ambiental vigente. Tendría una duración de dos años, con posibilidad de renovación.

El programa también habilitaría beneficios de posicionamiento, financiamiento y promoción similares a los que ya se aplican para la Marca Tucumán, junto con incentivos específicos que se definirán por reglamentación.

Un paso hacia modelos productivos responsables

Según los fundamentos de la propuesta, la iniciativa apunta a fortalecer la competitividad provincial en un contexto donde las prácticas ambientales se volvieron un valor estratégico. También destaca que asociar la identidad tucumana a la sustentabilidad permite responder a nuevas demandas de consumidores que buscan responsabilidad ecológica en sus compras.

El proyecto hace foco en la educación ambiental y la participación juvenil. Subraya que la idea surgió para mostrar que la innovación puede generar cambios concretos si se articula con instituciones dispuestas a escuchar. 

La propuesta plantea que el programa incentive una cultura productiva respetuosa del entorno y que impulse a más emprendimientos a adoptar buenas prácticas. El documento también señala que la iniciativa promueve hábitos de consumo responsable y pone a los jóvenes en un rol activo dentro de las políticas públicas.

