Estudiantes tucumanas logran que su propuesta ecológica llegue al debate legislativo

Qué plantea el nuevo sello ecológico

El proyecto propone que el programa se implemente dentro del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP), en articulación con la Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Asesor de la Marca Tucumán. De esa manera, la certificación funcionaría como una extensión de la Ley N.º 8.979, que regula la identidad oficial de la provincia.