Quién es Ryan Wedding: el exatleta olímpico convertido en uno de los narcos más buscados del mundo

Ryan James Wedding pasó de competir en el deporte olímpico a encabezar una de las redes de narcotráfico más grandes y violentas de los últimos años. Hoy, las autoridades de Estados Unidos y Canadá lo consideran “una versión moderna de Pablo Escobar y de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”: controla rutas protegidas por el Cártel de Sinaloa, mueve toneladas de cocaína y dirige un complejo entramado financiero que opera en varios continentes. Su paradero actual: México.