¿Un tesoro de Pablo Escobar? La historia de los U$S600 millones enterrados encontrados por un agricultor en Colombia

En un hallazgo que reaviva la historia del narcotráfico en Colombia, José Mariena Cartolos, un agricultor de 65 años de Antioquia, descubrió en 2015 cerca de U$S600 millones enterrados en su finca, mientras cavaba zanjas para instalar un sistema de riego en su plantación de palma, parte de un proyecto agrícola financiado con una subvención estatal.
Según informó el diario ABC, Cartolos se topó con varios contenedores de plástico azul, que al abrirlos revelaron fajos de billetes de 100 dólares, envueltos en material protector contra la humedad. Ante la magnitud del hallazgo, el agricultor dio aviso inmediato a las autoridades locales, lo que desencadenó una investigación oficial.
Posible vínculo con Pablo Escobar
La pesquisa preliminar indicó que el dinero podría formar parte de la fortuna oculta de Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, que en la década de 1980 acumuló una riqueza estimada en U$S30.000 millones mediante el narcotráfico. La fortuna de Escobar se caracterizaba por estar escondida en diversas propiedades y enterrada en múltiples lugares del país, generando numerosas historias sobre tesoros ocultos que aún hoy despiertan curiosidad y especulación.
Intervención del Estado
El Gobierno colombiano confiscó la totalidad del dinero, catalogándolo como proveniente de actividades ilícitas. Se informó que la suma fue destinada a programas sociales, proyectos de infraestructura y planes comunitarios, como parte de las políticas de reparación frente a los daños ocasionados por el crimen organizado.
A pesar de haber pasado más de dos décadas desde la muerte de Escobar en 1993, el hallazgo de Cartolos reavivó las teorías sobre fortunas ocultas y se convirtió en uno de los ejemplos más significativos de los rastros materiales que dejó el Cartel de Medellín en Colombia.