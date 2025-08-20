¿Un tesoro de Pablo Escobar? La historia de los U$S600 millones enterrados encontrados por un agricultor en Colombia

Posible vínculo con Pablo Escobar

La pesquisa preliminar indicó que el dinero podría formar parte de la fortuna oculta de Pablo Escobar, líder del Cartel de Medellín, que en la década de 1980 acumuló una riqueza estimada en U$S30.000 millones mediante el narcotráfico. La fortuna de Escobar se caracterizaba por estar escondida en diversas propiedades y enterrada en múltiples lugares del país, generando numerosas historias sobre tesoros ocultos que aún hoy despiertan curiosidad y especulación.