¡Mudarse a España!: buscan técnicos electromecánicos argentinos con experiencia

Una consultora lanzó una convocatoria para aquellos que tengan experiencia en áreas industriales.

Hace 45 Min

La movilidad laboral internacional continúa en expansión y las empresas europeas aceleran la contratación de talento técnico argentino, altamente valorado por su formación y experiencia en industrias productivas. En este marco, Adecco Argentina anunció una nueva búsqueda de Técnicos/as Electromecánicos dispuestos a relocarse en España para incorporarse al equipo de una importante compañía del sector cárnico.

Según especialistas en empleabilidad de Adecco, uno de los motores de esta tendencia es la alta demanda de perfiles industriales y de mantenimiento en la Unión Europea, combinada con la solidez formativa de los profesionales argentinos. “Las empresas europeas nos buscan porque el talento técnico argentino es resolutivo, adaptable y está acostumbrado a trabajar en contextos productivos exigentes”, explicó Andrea Cimetta, Project Manager RPO in Adecco Argentina.

El proceso de contratación contempla pasajes y trámites migratorios, junto con capacitación técnica continua. La contratación es directa por la empresa. El empleador ofrece pisos de primera acogida para facilitar la integración inicial.

Perfil requerido

1.Título secundario técnico (excluyente).

2.Experiencia mínima de tres años en mantenimiento industrial con líneas productivas.

3.Conocimientos en instalaciones y equipos electromecánicos.

4.Cursos o formación complementaria en mantenimiento electromecánico o eléctrico.

5.Disponibilidad para radicarse en España.

6.Experiencia en frigoríficos y automatización industrial (valorada).

Desde Adecco señalan que en los últimos meses aumentaron las consultas y postulaciones a búsquedas con destino internacional, especialmente en sectores industriales, IT, hotelería y salud. “No se trata de una fuga de talento sino de un fenómeno global de circulación y desarrollo profesional: muchos trabajadores buscan proyectar su carrera y sumar experiencia internacional, y las empresas lo ven como una oportunidad”, destacó Cimetta.

Cómo postularse

Las personas interesadas pueden aplicar directamente a través de Adecco Argentina y acceder al proceso sin costo en ninguna instancia en este link. La empresa garantiza procesos inclusivos basados en méritos y capacidades, en línea con su compromiso con la diversidad y la igualdad de oportunidades.

https://rcf.adecco.com/process/6axbQ5AkvbH6F3xYV396/4dd4e760-6d06-45ef-b29a-5efdafb5ba2a?utm_source=email_marketing&utm_admin=155627&utm_medium=email&utm_campaign=Adecco_De_Argentina_a_Espaa_nueva_convocatoria_laboral_para_tcnicos_electromecnicos_con_experiencia_

