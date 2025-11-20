¡Mudarse a España!: buscan técnicos electromecánicos argentinos con experiencia

Según especialistas en empleabilidad de Adecco, uno de los motores de esta tendencia es la alta demanda de perfiles industriales y de mantenimiento en la Unión Europea, combinada con la solidez formativa de los profesionales argentinos. “Las empresas europeas nos buscan porque el talento técnico argentino es resolutivo, adaptable y está acostumbrado a trabajar en contextos productivos exigentes”, explicó Andrea Cimetta, Project Manager RPO in Adecco Argentina.