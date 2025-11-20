La historia viral del pato Monty: de ser rescatado a convertirse en una estrella de las redes

Sin embargo, no todo fue sencillo. Según contó la mujer, su marido no quería que el ave ingresara a la casa debido a la suciedad que generaba. “Tu padre me mataría si supiera que te dejé entrar aquí. Estás en el sillón, travieso. Mamá te metió a escondidas en la casa”, dice Jaime en otro video mientras muestra al ya crecido Monty acomodándose a su lado. El plumaje amarillo y marrón de sus primeros meses fue dando lugar a plumas negras y una incipiente cresta roja sobre su pico, típica de los machos de su especie.