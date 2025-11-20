Hueco en el pavimento de Ecuador y Siria: vecinos advierten accidentes y exigen una reparación urgente

Lo que empezó como “algo chiquitito” hoy es un verdadero dolor de cabeza para automovilistas y vecinos que circulan por la intersección de avenida Siria y Ecuador. Allí, un bache que habría surgido tras una filtración de agua se fue agrandando con los días hasta convertirse en un pozo profundo, difícil de advertir y potencialmente peligroso.
El reclamo llegó a través de un vecino que decidió comunicarse con LA GACETA para visibilizar la situación. “Comenzó con una pequeña fisura de agua, se hizo más grande, más grande y después empezó a caer el asfalto. Es un peligro porque mucha gente viene en dirección al centro y no lo ve”, explicó Pablo en una charla con Buen Día, de LG Play..
Según contó, el problema lleva entre tres y cuatro semanas y se agrava cada vez que llueve. “Cuando llueve no lo ven ni a gancho. Se llena de agua, y esto se va ablandando más. Las grietas del costado muestran que el asfalto sigue cediendo”, advirtió.
Para evitar accidentes, colocaron cubiertas como señalización improvisada. Sin embargo, los autos las chocan, las arrastran y deben volver a colocarlas. El intento de advertencia no siempre funciona: el sábado pasado, un vehículo pequeño pasó por el lugar, no vio el bache y reventó la cubierta. “El bombero me dijo: ‘Pasó y le reventó la cubierta’. No se dio cuenta porque no está tan visible”, relató Pablo.
Durante la recorrida, varios autos y motos lograron esquivar el hueco, aunque se escuchó el fuerte golpe que producen algunos vehículos al pasar demasiado cerca. La huella húmeda en el pavimento confirma que sigue filtrando agua, lo que acelera el deterioro.