Los problemas en la 301: "No parece una ruta provincial, sino un camino vecinal"

En tanto, mientras estos viajantes frecuentes siguen hacia sus destinos, a los costados del camino se levantan barrios que crecieron sin planificación. La expansión urbana alcanzó zonas que antes eran rurales, y muchas familias viven a metros del pavimento, expuestas al tránsito pesado. “La mala señalización es otro de los problemas de esta ruta, sobre todo para quienes vivimos por aquí, porque basta un segundo de descuido para que se produzca un accidente”, agrega Elvira Rearte quien tiene un pequeño negocio a metros de la 301.