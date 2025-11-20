Maximiliano Pullaro, al gobierno de Milei: "No vemos una reactivación de la obra pública"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles del ciclo "Hacia una estrategia de desarrollo productivo para una Argentina global", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí dejó una definición central: espera que el gobierno de Javier Milei dé un gesto político e incluya en el Presupuesto 2026 la deuda que el Estado mantiene con la caja previsional santafesina, un reclamo que ya llegó a la Corte Suprema.