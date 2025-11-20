Maximiliano Pullaro, al gobierno de Milei: "No vemos una reactivación de la obra pública"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este miércoles del ciclo "Hacia una estrategia de desarrollo productivo para una Argentina global", organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí dejó una definición central: espera que el gobierno de Javier Milei dé un gesto político e incluya en el Presupuesto 2026 la deuda que el Estado mantiene con la caja previsional santafesina, un reclamo que ya llegó a la Corte Suprema.
“Queremos que la deuda con la caja previsional de Santa Fe esté en el Presupuesto 2026”, sostuvo.
Durante una entrevista con un grupo reducido de medios, el santafesino dijo haber visto un cambio de actitud en el mandatario libertario tras las elecciones, marcó que no hay reactivación de la obra pública, defendió una modernización laboral con enfoque PyME, y analizó el rol del espacio Provincias Unidas.
El gobernador recordó que varias de las reformas impulsadas por Nación -laboral, tributaria o del Código Penal- ya integraban la agenda de Juntos por el Cambio. Sin embargo, marcó diferencias con la mirada “financiera” del gobierno libertario frente a la perspectiva “productiva” del interior.
También remarcó que Santa Fe fue la única provincia que encaró una reforma previsional propia para evitar transferir su caja al Estado nacional. “Teníamos un déficit muy grande y nos animamos a hacer reformas importantes”, explicó, según consignó el diario "Ámbito".
Empleo “con lógica PyME”
Uno de los puntos en el que el gobernador hizo mayor énfasis fue en la necesidad de una reforma laboral que contemple la estructura productiva santafesina: “Tenemos 7.000 PyME que concentran la mayor parte del empleo privado. Una mirada pensada para grandes corporaciones no nos calza”, afirmó.
Sobre el régimen de despidos, dijo que “que un empleado que roba o no funciona te tumbe una PyME cuando lo querés despedir no es racional en ningún lugar del mundo. Eso pasa en Argentina y en Santa Fe".
Pullaro afirmó también que “no vemos una reactivación de la obra pública” y recordó que, antes de las elecciones, Nación reactivó solo dos proyectos prioritarios -las plantas potabilizadoras de Rosario y Santa Fe- y que pagó certificados por unos $4.000 millones. Pero insistió en que la mayoría de las obras sigue frenada y alertó por el deterioro de las rutas.
Pullaro analizó el desempeño electoral del espacio Provincias Unidas y admitió que el resultado quedó por debajo de las expectativas. “La polarización dejó afuera un modelo productivo que represente al campo, a la industria, a las PyMEs, a la ciencia y a la tecnología”, evaluó.