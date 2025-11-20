Por orden de la Anmat, retiran de las góndolas un conocido aceite de oliva

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) emitió una resolución contundente tras una investigación sanitaria que encendió alarmas en el sector alimentario: ordenó retirar de los supermercados y plataformas online el aceite de oliva “Mito Andino”, uno de los más conocidos en góndolas, por considerarlo ilegal y peligroso para el consumo.
El organismo constató que el producto circulaba con rotulados falsificados, sin registro de establecimiento ni registro de producto, y con un supuesto número habilitante que no existe en los sistemas oficiales. Las irregularidades encendieron alertas por el riesgo que representa para la salud de los consumidores.
¿Qué descubrió Anmat sobre el aceite “Mito Andino”?
Durante las verificaciones de control, determinó que:
- El rotulado no contaba con Registros Nacionales obligatorios:
RNE (Registro Nacional de Establecimiento)
RNPA (Registro Nacional de Producto Alimenticio)
- Los envases presentaban rotulados falsos.
El RNE declarado en el envase, 13005521, corresponde a un número inexistente.
- Los datos impresos pertenecían a otro insumo no relacionado con el aceite.
Ante la gravedad de estas irregularidades, el organismo actuó de inmediato.
Las medidas oficiales: prohibición total y retiro del mercado
La Anmat dispuso:
- Prohibir la producción, fraccionamiento y comercialización de este aceite de oliva en todo el país.
- Suspender todas las publicaciones de venta online del producto, sin importar presentación, lote ni fecha de vencimiento.
- Retirar de supermercados y comercios todos los productos que exhiban el RNE 13005521.
- La alerta aplica a cada envase identificado con estos datos, independientemente del canal de venta o distribución.
¿Qué hacer si ya tengo este aceite en casa?
Las autoridades sanitarias recomiendan actuar de inmediato:
- Suspender el consumo, ya que podría representar un riesgo para la salud.
- Los comercios deben detener cualquier compra o venta del producto.
- Tanto consumidores como comerciantes pueden comunicarse con Anmat a través de: correopesquisa@anmat.gob.ar
El sitio Anmat Responde para canalizar consultas y denuncias.
“Si poseen productos con las características mencionadas, los usuarios deben contactar a los entes de control”, indicó el organismo.
Cómo verificar si un producto tiene autorización
Antes de comprar un alimento, medicamento, cosmético o suplemento, es fundamental comprobar que está habilitado oficialmente. Para eso:
- Buscar en la etiqueta el número de registro correspondiente (RNE y RNPA para alimentos).
- Ingresar al sitio de consultas de Anmat para verificar su validez y estado.
Esta práctica permite detectar productos irregulares y evitar riesgos.