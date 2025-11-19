La Anmat ordenó retirar de los supermercados un conocido detergente por ser ilegal y potencialmente riesgoso

La investigación se inició a partir de una consulta elevada al Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). A partir de estas verificaciones, se determinó que los productos domisanitarios de la marca Seco Cleaner -incluyendo limpiadores, desengrasantes y artículos de acabado de superficies- no se encontraban inscriptos ante la Anmat.