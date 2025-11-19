Secciones
La Anmat ordenó retirar de los supermercados un conocido detergente por ser ilegal y potencialmente riesgoso

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió el uso, venta y publicidad de todos los productos domisanitarios de la marca.

Hace 1 Hs

La Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) exigió el retiro inmediato de los supermercados de uno de los detergentes más utilizados del mercado. El organismo confirmó que se trata de un producto falso e ilegal que podría poner en riesgo la salud de los consumidores.

La investigación se inició a partir de una consulta elevada al Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS). A partir de estas verificaciones, se determinó que los productos domisanitarios de la marca Seco Cleaner -incluyendo limpiadores, desengrasantes y artículos de acabado de superficies- no se encontraban inscriptos ante la Anmat.

Esta falta de registro los convierte automáticamente en productos ilegales, ya que no existe forma de garantizar ni su lugar de elaboración ni su seguridad para el uso cotidiano.

La prohibición: alcance y medidas

Tras confirmar la irregularidad, el organismo dispuso una medida contundente. Se prohibió el uso, la comercialización, la publicidad y la distribución en todo el país, tanto en comercios físicos como en plataformas de venta online, de todos los lotes y todas las presentaciones de los productos Seco Cleaner, por tratarse de artículos domisanitarios ilegales.

La Anmat ordenó retirar de los supermercados un conocido detergente por ser ilegal y potencialmente riesgoso

La resolución apunta no solo a supermercados y tiendas, sino a toda la cadena de comercialización para impedir la circulación del producto falsificado y proteger a los consumidores.

Cómo identificar productos falsos

En sus resoluciones habituales, Anmat incluye anexos con comparaciones entre los productos originales y los falsificados. Allí se detallan diferencias en el registro, el rotulado, las especificaciones técnicas y parte del texto impreso en los envases.

La recomendación oficial es clara: verificar siempre el etiquetado original y desconfiar de cualquier producto que presente irregularidades visibles o información incompleta.

En caso de encontrar unidades sospechosas, los usuarios deben comunicarse con los organismos de control. Para ello, Anmat pone a disposición el canal Anmat Responde, además del correo pesquisa@anmat.gob.ar, donde se solicita enviar la descripción completa del caso junto con fotos del rótulo para facilitar la investigación.

