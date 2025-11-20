Así es por dentro la lujosa mansión de Leandro Paredes: tiene pileta climatizada y una enorme sala de juegos

En la imagen, Camila reveló su “rinconcito favorito”: un espacio donde predominan las texturas naturales, los tonos neutros y la luz suave que entra a través de amplios ventanales. Madera clara, sillones blancos y objetos decorativos cuidadosamente elegidos crean una atmósfera serena, moderna y elegante. Sobre la mesa baja, un detalle que no pasó desapercibido: el famoso libro naranja de Louis Vuitton, un clásico del interiorismo que aparece como símbolo de estilo y sofisticación.