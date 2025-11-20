Así es por dentro la lujosa mansión de Leandro Paredes: tiene pileta climatizada y una enorme sala de juegos

Desde un barrio privado de Canning, sereno y apartado del bullicio porteño, se erige la imponente mansión que Leandro Paredes comparte con su pareja, Camila Galante, y sus tres hijos: una vivienda que combina lujo, comodidad y diseño minimalista en cada uno de sus rincones.
Con un valor estimado en más de 2,8 millones de dólares, la propiedad, construida sobre un lote doble, se destaca por su amplio parque, una pileta climatizada y espacios pensados tanto para el descanso como para el entretenimiento.
Al cruzar el umbral de la casa, se encuentra con un salón principal bañando sus ambientes de luz, gracias a enormes ventanales que ofrecen una vista directa a la piscina. En la planta alta, un enorme play-room se convierte en el lugar de esparcimiento ideal para los hijos del futbolista.
Cómo es la lujosa mansión de Leandro Paredes y Camila Galante
Días atrás, Camila Galante mostró cómo es por dentro la casa que comparte con Leandro Paredes y sus hijos. Bastó una simple foto para que sus seguidores quedaran fascinados con el estilo y la calidez de su hogar, una mezcla perfecta entre diseño de autor y detalles personales que hablan de una vida con sello propio.
En la imagen, Camila reveló su “rinconcito favorito”: un espacio donde predominan las texturas naturales, los tonos neutros y la luz suave que entra a través de amplios ventanales. Madera clara, sillones blancos y objetos decorativos cuidadosamente elegidos crean una atmósfera serena, moderna y elegante. Sobre la mesa baja, un detalle que no pasó desapercibido: el famoso libro naranja de Louis Vuitton, un clásico del interiorismo que aparece como símbolo de estilo y sofisticación.