La declaración de Leandro Paredes sobre Dybala, que encendió la ilusión entre los hinchas de Boca

Luego del entrenamiento matutino en el predio de Ezeiza, Paredes dialogó con la prensa y se refirió a la posibilidad de que la “Joya” se sume al plantel en 2026. “Tener un jugador como Paulo, con su jerarquía y su calidad, sería algo espectacular para el equipo”, destacó. Y enseguida aclaró que la decisión depende exclusivamente del delantero: “No me puedo meter, cada uno sabe lo que necesita. Está por ser papá, y hay muchas cosas que poner en la balanza. Ojalá elija lo mejor para él y su familia. Nosotros lo esperamos con los brazos abiertos”.