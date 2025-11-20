El país "más feliz del mundo" ofrece educación, salud y bienestar gratuitos para quienes buscan una nueva vida: ¿cuál es?

Dinamarca aparece año tras año en lo más alto del World Happiness Report y en las encuestas de Gallup como el país más feliz del mundo. Sus índices de bienestar, su sólido sistema social y su calidad de vida la posicionan como una de las mejores opciones para quienes analizan emigrar dentro de Europa. Educación gratuita, salud universal, seguridad ciudadana y una fuerte cohesión social son solo algunos de los pilares que explican su atractivo.