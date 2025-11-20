Quién era Rex, el perro que aparece en el documental de Báez Sosa y conmueve al país

En el documental 50 segundos, que reconstruye minuto a minuto el crimen de Fernando Báez Sosa, aparece una historia mínima pero profundamente conmovedora que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados del relato. Su protagonista no es un testigo, ni un familiar, ni un rugbier: es Rex, un perro callejero que marcó para siempre a uno de los amigos de Fernando.