Quién era Rex, el perro que aparece en el documental de Báez Sosa y conmueve al país

En el documental 50 segundos, que reconstruye minuto a minuto el crimen de Fernando Báez Sosa, aparece una historia mínima pero profundamente conmovedora que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más recordados del relato. Su protagonista no es un testigo, ni un familiar, ni un rugbier: es Rex, un perro callejero que marcó para siempre a uno de los amigos de Fernando.
A lo largo de la producción, amigos, padres y testigos describen el horror vivido en Villa Gesell, la violencia desatada a la salida de Le Brique y el vacío que dejó la muerte del joven estudiante. Pero en medio de tanta oscuridad, un recuerdo inesperado irrumpe y queda grabado en la memoria de quienes vieron el documental.
Ese relato lo aporta Juan Manuel Pereyra Rozas, uno de los amigos que compartió aquellas últimas vacaciones con Fernando. El episodio no ocurrió en Gesell sino en Miramar, ya después del crimen, cuando el grupo intentaba sostenerse entre sí para atravesar el duelo.
Un perro, un nombre y una señal inesperada
Juan Manuel cuenta que, durante esa semana, un perro callejero apareció todos los días en la puerta de la casa donde se hospedaban. Los seguía a la playa, se acercaba cuando salían a jugar al pool y parecía no querer separarse del grupo. Nadie sabía de dónde venía, pero todos terminaron encariñándose con él.
“Le pusimos nombre. Le dijimos Rex”, recuerda ante cámara. Y luego revela algo que hasta ese momento nunca había contado: decidió tatuarse ese nombre en el antebrazo, como un recuerdo del animal que —para él— llegó en el momento exacto en que más necesitaban consuelo.
Pero lo más impactante ocurre cuando muestra el tatuaje. Al girar el brazo, la palabra “Rex” puede leerse “Fer”. Ese descubrimiento espontáneo, casi accidental, lo desarma: rompe en llanto frente a cámara, y esa imagen se convirtió en el cierre de la docuserie.
Para Juan Manuel, aquella presencia canina no fue casualidad. “Algo me quedó grabado para siempre”, dice en el documental. Rex se transformó en un símbolo de compañía en medio del dolor, una manera inesperada de sentir cerca a Fernando cuando todo parecía perdido.
Una amistad nacida en el colegio
Fernando había llegado al Colegio Marianista gracias a una beca obtenida entre cientos de postulantes. Al principio, integrarse al grupo no fue sencillo: todos se conocían desde hacía años. Pero las charlas en los recreos, las clases de educación física y los almuerzos antes de gimnasia terminaron por sellar una amistad genuina y llena de afecto.
Sus amigos lo describen como un chico activo, divertido, siempre listo para organizar un plan o abrir las puertas de su casa para jugar a la Play o cocinar para ellos. También recuerdan su carácter firme y su sentido de la lealtad: “Si tenía que poner el cuerpo por un amigo, lo hacía”, dice uno de ellos.
Ese rasgo —coinciden— fue parte de lo que lo llevó a enfrentar la brutalidad que terminó con su vida aquella madrugada de enero.