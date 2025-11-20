Secciones
Sorpresa en San Martín: una baja imprevista obliga a reacomodar una de las tres candidaturas

La baja inesperada de Saab dejó un hueco que el espacio de Semrik deberá resolver en las próximas horas, con Mirkin y Rodríguez ya en carrera.

Hace 1 Hs

El escenario electoral en San Martín volvió a modificarse en las últimas horas y una de las listas que más movimiento generó fue la encabezada por Samuel Semrik, cuyo espacio trabaja contra reloj para cerrar su fórmula. Según le confirmaron a LA GACETA, José Hugo Saab, actual Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán, finalmente no integrará el binomio por motivos personales y laborales, una decisión que obliga al equipo a reorganizar su estructura a pocos días del cierre definitivo. La baja impactó en el mapa político porque Saab era uno de los nombres que había tomado fuerza en las charlas iniciales.

A partir de este cambio, la agrupación de Semrik deberá definir en breve quién ocupará su lugar dentro de una propuesta que apunta a combinar experiencia técnica, solvencia dirigencial y apoyo económico. El armado mantiene al empresario Pablo Kasem y a socios con trayectoria en el área de fútbol, varios de ellos partícipes del último ascenso del “Santo” a la máxima categoría. La intención del sector es sostener una base sólida para competir con claridad en un proceso que se vislumbra exigente.

Este reacomodamiento se da mientras Semrik, histórico médico del plantel profesional y ex vicepresidente durante la gestión de Emilio Luque, intenta darle forma a un proyecto que continúe el legado de su padre, Luis Semrik, recordado por su doble paso como doctor y como presidente “santo”. 

Por fuera de esta fórmula, el tablero electoral ya cuenta con otras dos postulaciones confirmadas. Augusto Rodríguez, referente de Modernicemos San Martín, fue el primero en oficializar su nombre; y Oscar Mirkin, ex presidente entre 2014 y 2017, prepara el lanzamiento de su espacio “Unidad Roja y Blanca”. En un clima donde persisten negociaciones internas, la decisión de Guillermo Norry de no participar aclaró algunas dudas. “Prefiero la libertad de la platea, donde nos abrazamos, lloramos, festejamos y sufrimos” expresó Norry, antes de remarcar que “converso con todos, pero no seré dirigente”.

Un mapa que empieza a definirse

Con el reloj institucional en cuenta regresiva, las agrupaciones afinan detalles para presentar listas antes del plazo estatutario. La baja de Saab obliga a la fórmula de Semrik a tomar una resolución inmediata. 

