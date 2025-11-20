Sorpresa en San Martín: una baja imprevista obliga a reacomodar una de las tres candidaturas

El escenario electoral en San Martín volvió a modificarse en las últimas horas y una de las listas que más movimiento generó fue la encabezada por Samuel Semrik, cuyo espacio trabaja contra reloj para cerrar su fórmula. Según le confirmaron a LA GACETA, José Hugo Saab, actual Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán, finalmente no integrará el binomio por motivos personales y laborales, una decisión que obliga al equipo a reorganizar su estructura a pocos días del cierre definitivo. La baja impactó en el mapa político porque Saab era uno de los nombres que había tomado fuerza en las charlas iniciales.