El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón

El organismo sancionó de manera provisional a ocho integrantes de ambos equipos y aplicó una pena concreta a un futbolista, tras los graves incidentes en la Patagonia.

Hace 1 Hs

El partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que definió el pase a la final del reducido de la Primera Nacional, terminó con una escena caótica que incluyó golpes, corridas y enfrentamientos con la policía. El local ganó 1-0 en el Coliseo del Golfo, pero el resultado quedó opacado por una batalla campal que encendió la alarma en todo el ascenso. Ante esta situación, el Tribunal de Disciplina de la AFA actuó de inmediato y publicó un fallo con múltiples sanciones.

Según detalló el documento oficial, se resolvió la suspensión preventiva de varios protagonistas involucrados en los incidentes. Entre ellos figura Germán Ariel Rivero, jugador de Deportivo Madryn, y por el lado de Morón fueron suspendidos el entrenador Carlos Alberto Pereyra, el médico Ignacio Arturo Milograna y los futbolistas Gastón Germán González, Julio César Salva, Franco Lorenzón, Emilio Sebastián Lazza y Elías Fabián Luis Contreras. A esto se sumó una sanción de cuatro partidos para Joaquín Ariel Livera, quien ya había sido expulsado durante el encuentro.

El Tribunal argumentó que las medidas preventivas se basan en la gravedad y notoriedad de los hechos ocurridos tras el pitazo final. Remarcó que los involucrados podrán presentar descargos por escrito mientras avanza el proceso disciplinario. Los artículos 47 y 48 del Código Disciplinario fueron los fundamentos legales utilizados para justificar la aplicación de las suspensiones.

El desarrollo del partido también quedó bajo la lupa debido a decisiones arbitrales que calentaron aún más el clima. El tanto del triunfo llegó luego de un tiro libre sancionado por Pablo Echavarría, falta muy discutida por los jugadores visitantes. Antes de la expulsión de Livera, Morón ya se había quejado por un planchazo y otra fuerte infracción que, según su protesta, debieron terminar en tarjeta roja para futbolistas locales. La tensión, ya elevada, explotó definitivamente tras el silbatazo del árbitro.

El impacto tras los incidentes

El enfrentamiento final incluyó golpes entre jugadores, integrantes de cuerpos técnicos y allegados, además de forcejeos con la policía y el uso de medidas de dispersión. La escena se extendió varios minutos y dejó un saldo disciplinario importante. Con la clasificación, Deportivo Madryn avanzó a la final ante Estudiantes de Río Cuarto, mientras que los suspendidos aguardan la resolución definitiva del Tribunal.

Temas Primera NacionalClub Deportivo MorónDeportivo Madryn
