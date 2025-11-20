El Tribunal de Disciplina de AFA dio a conocer el fallo tras la batalla campal en Deportivo Madryn-Morón

El partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón, que definió el pase a la final del reducido de la Primera Nacional, terminó con una escena caótica que incluyó golpes, corridas y enfrentamientos con la policía. El local ganó 1-0 en el Coliseo del Golfo, pero el resultado quedó opacado por una batalla campal que encendió la alarma en todo el ascenso. Ante esta situación, el Tribunal de Disciplina de la AFA actuó de inmediato y publicó un fallo con múltiples sanciones.