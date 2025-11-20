El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

A medida que nos acercamos al verano, las temperaturas comienzan ser cada vez más abogiantes en Tucumán y, para hoy, se espera la jornada más calurosa de la semana. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la máxima podría superar los 35 °C. Durante la madrugada ingresaría un frente que provocaría lluvias.
El jueves arrancó muy agradable, con una temperatura mínima de 19 °C, una nubosidad del 25% y una humedad relativa del 75%. Los vientos fueron suaves del sector norte, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se espera que la nubosidad sea variable, con lapsos de cielo despejado antes del mediodía. La temperatura subirá hasta llegar a los 33 °C, mientras que la humedad rondaría el 35%. Los vientos seguirán siendo suaves, pero desde el sudeste.
Según las previsiones del SMN, la temperatura máxima de 35 °C se alcanzaría durante la siesta, mientras que la sensación térmica podría trepar hasta los 37 °C. La humedad bajará al 30% y la nubosidad se acercará al 50%.
El cielo comenzará a nublarse con la caída del sol y la temperatura se contraerá hasta los 28 °C. La humedad sería del 60%, mientras que los vientos soplarán desde el sector noroeste.
¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?
Desde el SMN anuncian para el viernes un frente que provocaría lluvias desde la madrugada y se extendería hasta pasado el mediodía. La mínima sería de 23 °C y la máxima superaría los 31 °C.
Para el fin de semana se pronostican jornadas con mucha nubosidad, mínimas de 15 °C y máximas que superarían los 32 °C. No se esperan nuevas precipitaciones.