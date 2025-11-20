El tiempo en Tucumán: se espera un pico de calor y la vuelta de las lluvias por la noche

A medida que nos acercamos al verano, las temperaturas comienzan ser cada vez más abogiantes en Tucumán y, para hoy, se espera la jornada más calurosa de la semana. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la máxima podría superar los 35 °C. Durante la madrugada ingresaría un frente que provocaría lluvias.