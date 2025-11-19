Un clásico que perdura: el “Veco” Villegas cumple 38 ediciones en Tucumán Rugby

El “Veco” Villegas, uno de los torneos juveniles más importantes del rugby argentino, afrontará una nueva edición con una expectativa superior a las 600 personas en la sede principal de Tucumán Rugby. La competencia se jugará el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre, con actividad por la mañana y por la tarde. El club será sede de un certamen que, desde hace casi cuatro décadas, reúne a los mejores equipos M19 del país y marca el cierre del año deportivo.
“Para nosotros es un orgullo enorme mantener un torneo durante 38 ediciones. El único año en que no se jugó fue cuando estuvimos en pandemia. Es un esfuerzo sostenido y un objetivo institucional que el ‘Veco’ siga vivo”, explica Julio Paz, presidente de Tucumán Rugby.
En esta edición dirán presente Tucumán Rugby y Huirapuca, los representantes tucumanos, además de los ganadores de las demás plazas provinciales: CUBA por Buenos Aires, Atlético del Rosario por la región Litoral, Tala Rugby Club por Córdoba, Los Tordos por Cuyo, Taraguy por el NEA y Unión del Sur por la Unión de Mar del Plata.
El nivel del “Veco” se sustenta desde su creación. El certamen, ideado por Pablo Acuña, Alejandro Le Fort y Rodolfo Paz, nació con la idea de reunir a los mejores equipos juveniles del país y de ofrecer un escenario de competencia previo al salto al plantel superior. Para Paz, esa esencia se mantiene intacta. “Fue el primer torneo nacional de clubes campeones juveniles. Buscamos siempre lo mejor: buen juego, arbitraje de nivel y una organización que esté a la altura”, indica.
Un nombre histórico
El torneo lleva el nombre de Carlos Alfredo “Veco” Villegas, exentrenador de San Isidro Club y socio honorario de Tucumán Rugby, fallecido en 1988 en un accidente aéreo. Su vínculo con el club tucumano era profundo: dictaba capacitaciones, visitaba la institución con frecuencia y mantenía una relación cercana con dirigentes y entrenadores.
“La primera edición, en 1987, se llamó Torneo Nacional de Clubes Campeones Juveniles. Cuando Villegas murió al año siguiente, decidimos ponerle su nombre en homenaje. Para nosotros fue una persona muy respetada y muy querida”, recuerda Paz. Ese vínculo con SIC continúa hasta hoy.
“Marcó generaciones”
Paz también vivió el ‘Veco’ desde adentro, aunque no como jugador. “Yo ya estaba en el plantel superior cuando se hizo el primer ‘Veco’, pero me invitaron a colaborar en los entrenamientos”, rememora.
Con el paso de los años, cientos de jugadores tucumanos pasaron por el certamen, ya sea compitiendo, entrenándose o incluso trabajando para que la organización siga creciendo.
La organización
El “Veco” es un torneo grande, costoso y exigente. Para sostenerlo, Tucumán Rugby cuenta con una estructura estable que se renueva sin perder experiencia. “Tenemos un equipo de trabajo liderado por Luis Orsi, y hoy Marcelo Zucal está tomando más responsabilidades. Es una organización muy sólida que se conforma con padres, jugadores y voluntarios”, detalla Paz.
Los grupos se encargan de la búsqueda de sponsors, el diseño de la logística, la preparación de las instalaciones, la coordinación de árbitros y la atención a delegaciones de todo el país. “Es costoso, pero vale cada esfuerzo. El objetivo es que sea un torneo de primer nivel”, afirma.
Cómo se disputará
Los ocho equipos estarán divididos en dos zonas. Los ganadores de cada una jugarán la final el lunes 24, aprovechando el feriado del día domingo como descanso. Tucumán Rugby pondrá a disposición el reglamento, el fixture y el cronograma de partidos.
Mandato institucional
Para Tucumán Rugby, el ‘Veco’ no es simplemente un torneo: es también identidad. “Es casi un mandato mantenerlo. Incluso en años de crisis la institución hizo lo imposible para que se jugase. Hoy nadie imagina un fin de año sin el ‘Veco’. Toda la M19 -entrenadores, managers, padres y jugadores- sabe que debe abocarse a la organización”, subraya Paz.
La edición número 38 no sólo promete un gran nivel deportivo, sino también una reafirmación del legado que el “Veco” representa para el rugby juvenil argentino. “Estamos muy felices de poder hacerlo y de recibir nuevamente a los mejores equipos del país”, concluye.