Un clásico que perdura: el “Veco” Villegas cumple 38 ediciones en Tucumán Rugby

El “Veco” Villegas, uno de los torneos juveniles más importantes del rugby argentino, afrontará una nueva edición con una expectativa superior a las 600 personas en la sede principal de Tucumán Rugby. La competencia se jugará el sábado 22 y el lunes 24 de noviembre, con actividad por la mañana y por la tarde. El club será sede de un certamen que, desde hace casi cuatro décadas, reúne a los mejores equipos M19 del país y marca el cierre del año deportivo.