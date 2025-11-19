“Este triunfo calla muchas bocas”: la tensa visita de Tucumán Central a Graneros

Desde el inicio, la tensión se sintió. No era un partido normal. Cada pelota dividida tenía un peso emocional extra. A los 12 minutos, Bruno Medina recibió una infracción al borde del área y la jugada detonó una fuerte discusión entre el cuerpo técnico de Tucumán Central y el árbitro Rodrigo Ballestero. En simultáneo, la hinchada del “Cocodrilo” encendió aún más el clima con insultos dirigidos a Walter Arrieta, recordándole la polémica final contra Concepción FC. “A nosotros no nos van a hacer lo mismo que a Concepción. A nosotros no nos van a robar”, se escuchó repetidamente desde la tribuna local. Incluso, algunos proyectiles fueron arrojados hacia el banco visitante, sin llegar a impactar.