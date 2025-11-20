Debate y objeciones al fallo que limita críticas al Ministerio Público Fiscal

Bozal legal

Desde el ámbito periodístico, Roque Galeano describió el impacto directo de la resolución judicial. “En nuestro medio, Enterate, comenzamos a darle espacio a las denuncias de los tucumanos. No hay un interés del medio en hacer quedar mal a nadie, lo que hicimos fue escuchar a las víctimas, exponerlas, y todo lo que decimos está documentado”, sostuvo. Relató que, tras consecutivas coberturas de hechos denunciados por familiares y víctimas, comenzaron a recibir presiones y posteriormente se dictó “el pedido de bozal legal que fue convalidado por el juez subrogante Lucas Taboada”. Galeano advirtió que la medida afecta potencialmente a todos los programas emitidos por la señal CCC y remarcó: “Es muy preocupante que vamos casi dos semanas de este bozal legal y no se haga nada”.