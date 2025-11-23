¿Cuál es el mejor momento para apagar el WiFi? Mitos, recomendaciones y cuándo conviene hacerlo

La costumbre de apagar el router WiFi por las noches o en períodos en los que nadie lo utiliza se volvió habitual en muchos hogares. Quienes adoptan este hábito suelen hacerlo con motivos que consideran razonables: reducir el consumo eléctrico, evitar una supuesta exposición a radiación electromagnética y reforzar la seguridad de la red o la vida útil del equipo. Sin embargo, el impacto real de estas prácticas suele ser mucho menor de lo imaginado.