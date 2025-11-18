Cortes de luz en verano: qué hacer para no perder la conexión a internet

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los cortes de luz vuelven a ser una preocupación constante para los argentinos. En un contexto donde el trabajo remoto y el tiempo de ocio dependen cada vez más de la conexión a internet, cualquier apagón puede generar complicaciones inmediatas. Aunque muchos asumen que la falta de electricidad implica perder totalmente el Wifi, existen alternativas y dispositivos pensados para mantener la conectividad incluso cuando la red eléctrica se cae.
La posibilidad de seguir navegando durante un corte depende de mantener activos los dos equipos centrales de cualquier red doméstica: el módem o terminal de fibra óptica y el router Wifi. Ambos utilizan muy poca energía y pueden funcionar sin estar conectados a la red eléctrica si cuentan con una fuente de alimentación alternativa.
En este punto cobran relevancia soluciones como los Mini UPS o las baterías externas de buena capacidad, especialmente diseñadas para ofrecer respaldo energético a aparatos de 5V, 9V o 12V, voltajes habituales en routers y módems. Mientras estos equipos reciban el voltaje adecuado, continuarán operativos y permitirán que la señal Wifi siga disponible siempre que el proveedor mantenga activa su infraestructura.
Antes de recurrir a un sistema de respaldo, es fundamental verificar el voltaje indicado en los transformadores originales del módem y el router. Si ambos requieren, por ejemplo, 12V, solo se necesita un Mini UPS compatible o un adaptador específico para conectarlos a una batería externa.
El procedimiento es sencillo: basta con desconectar los equipos de la toma de corriente y vincularlos al dispositivo de respaldo para que continúen funcionando durante el apagón.
Sin embargo, la estrategia tiene un límite claro. Su efectividad depende de que la red del proveedor de internet también cuente con sistemas de emergencia –como baterías en los nodos de fibra o en los puntos de distribución– que le permitan seguir enviando señal. Cuando el apagón afecta a esa infraestructura, incluso un router encendido no podrá conectarse.
¿Cuáles son las alternativas cuando se produce un corte de electricidad?
En esos casos, la única alternativa para volver a tener internet es recurrir a los datos móviles. La mayoría de los smartphones permiten habilitar la función de punto de acceso o hotspot, que convierte al teléfono en un pequeño router capaz de compartir su conexión 4G o 5G con computadoras, tablets u otros dispositivos. Aunque este método consume datos del plan, resulta una solución temporaria eficaz cuando la red del proveedor queda fuera de servicio.
El uso de sistemas de respaldo para los dispositivos de red se ha convertido en un recurso cada vez más frecuente, ya que permite sostener la conectividad en situaciones imprevistas. Frente a un corte de luz, contar con un Mini UPS o una batería externa puede evitar interrupciones en el trabajo, las clases virtuales o el simple acceso a información básica, garantizando que el Wifi se mantenga operativo mientras la infraestructura del proveedor continúe funcionando.