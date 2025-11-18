Cortes de luz en verano: qué hacer para no perder la conexión a internet

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, los cortes de luz vuelven a ser una preocupación constante para los argentinos. En un contexto donde el trabajo remoto y el tiempo de ocio dependen cada vez más de la conexión a internet, cualquier apagón puede generar complicaciones inmediatas. Aunque muchos asumen que la falta de electricidad implica perder totalmente el Wifi, existen alternativas y dispositivos pensados para mantener la conectividad incluso cuando la red eléctrica se cae.