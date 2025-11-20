Honoria Zelaya de Nader: “Sin lecturas no hay sueños, y no hay palabras”

Recién recibida de maestra, Honoria Zelaya de Nader llegó a la escuela de Monte Grande, una colonia del ingenio La Fronterita, con una inquietud que todavía late en su memoria. En el camino vio a los niños que trabajaban pelando caña, con las manos lastimadas y los pies descalzos. Pensó que la lectura no podía significar demasiado para ellos, pero al entrar al aula decidió intentarlo. “Les conté un cuento y los conquisté. A partir de ese día fue un cuento y una letra del alfabeto”, recuerda. Ese momento, según ella, definió su vocación. Abandonó la abogacía y se dedicó a las Letras y a la literatura infantil. “Un niño sin sueños no es un niño y una sociedad sin niños que sueñen, tampoco”, reflexiona.