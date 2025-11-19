Formosa detectó un rebrote de Covic-19 y reinstauró medidas preventivas de la pandemia

La provincia registró un incremento del 24% de contagios en la última semana y retomó algunas medidas de prevención ante el rebrote. Según el Ministerio de Desarrollo Humano, solo en la semana epidemiológica 46 se realizaron 1422 testeos, de los cuales 341 dieron positivo, lo que marca un índice de positividad del 24%.
Aumento de casos y distribución por localidades
Del total de casos confirmados, 250 corresponden a la ciudad de Formosa. El resto se reparte de la siguiente manera:
El Colorado: 19
Laguna Blanca: 16
Estanislao del Campo: 14
Clorinda: 8
Palo Santo: 7
Villa Dos Trece: 6
Con cuatro casos se registraron El Espinillo y General Mansilla, mientras que dos contagios se detectaron en Guadalcázar, Ibarreta, San Martín Dos y Laguna Naick Neck. Finalmente, El Potrillo, Las Lomitas, Posta Cambio Zalazar, Comandante Fontana y Gran Guardia reportaron un caso cada una.
Actualmente, la provincia cuenta con 408 casos activos y registró 164 altas médicas en la última semana. Desde enero hasta el 16 de noviembre, Formosa acumula 151.429 contagios, 149.593 recuperados y 1351 fallecimientos.
Diferencias con el Boletín Epidemiológico Nacional
Los datos provinciales no coinciden con los números del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN). A nivel nacional, se informaron 366 casos positivos entre las primeras 44 semanas del año, sobre un total de 5472 muestras analizadas. Además, durante las semanas 44 y 45 se confirmaron 37 casos por PCR, y se reportaron 57 pacientes internados con COVID-19, sin fallecimientos recientes.
Demoras en la entrega de vacunas y preocupación en Salud
La directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, advirtió que la suba de contagios se relaciona con la falta de vacunas contra el COVID-19. Según explicó al diario La Mañana, la provincia no recibe nuevas dosis porque el Ministerio de Salud de la Nación aún no liberó los lotes retenidos en Aduana.
“Las vacunas están en la Aduana de Argentina. Es responsabilidad del Gobierno nacional retirarlas y distribuirlas. Hoy no tenemos las dosis necesarias para continuar la campaña de inmunización”, afirmó Rodríguez.
La funcionaria aseguró que las vacunas se agotaron hace semanas y que ya realizaron los reclamos correspondientes.
Qué riesgo implica el rebrote en Formosa
La infectóloga Leda Guzzi (M.N. 448.193) señaló que la situación “no representa alarma, pero sí un llamado de atención”. Recordó que el virus “no desapareció” y que sigue siendo riesgoso para personas mayores e inmunocomprometidas.
Por su parte, la especialista Elena Obieta (M.N. 76.451) remarcó que el COVID-19 “sigue siendo un peligro” mientras no haya una vacunación robusta y actualizada.
Ambas recomiendan:
Usar barbijo al presentar síntomas como tos, fiebre o dolor de garganta.
Evitar el contacto con embarazadas e inmunodeprimidos.
Lavarse las manos con frecuencia.
Ventilar los ambientes.
Mantener actualizado el calendario de vacunación.