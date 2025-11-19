Formosa detectó un rebrote de Covic-19 y reinstauró medidas preventivas de la pandemia

Demoras en la entrega de vacunas y preocupación en Salud

La directora de Epidemiología de Formosa, Claudia Rodríguez, advirtió que la suba de contagios se relaciona con la falta de vacunas contra el COVID-19. Según explicó al diario La Mañana, la provincia no recibe nuevas dosis porque el Ministerio de Salud de la Nación aún no liberó los lotes retenidos en Aduana.