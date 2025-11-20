Secciones
Explorando el “lado" B de la historia colonial

Loreley El Jaber trae a Tucumán su libro “Motines y traición en el Río de la Plata”.

Hace 21 Hs

La presencia de Loreley El Jaber en Tucumán promete abrir una ventana inédita hacia los pliegues menos atendidos de la historia colonial rioplatense. La escritora, poeta, investigadora del Conicet y docente de la Universidad de Buenos Aires llega para compartir los resultados de años de trabajo en archivos y documentos tempranos de la conquista. Presentará su libro “Motines y traición en el Río de la Plata. Un ensayo sobre la voz de la plebe”, editado por Tinta Limón, hoy a las 19 en el Centro Cultural Alberto Rougés, de la Fundación Miguel Lillo (Laprida 31).

El encuentro reunirá a la autora con la investigadora María Jesús Benites, especialista en viajeros al Río de la Plata durante la época colonial. El diálogo entre ambas promete iluminar un territorio que la historiografía tradicional suele dejar en penumbras: el de quienes ocuparon los márgenes de la escritura y la representación.

Conjunto heterogéneo

En este ensayo, El Jaber se sumerge en un universo poblado por marineros, pajes, grumetes, criados, mercenarios y mujeres que viajaban en las primeras expediciones al Río de la Plata. Ese conjunto heterogéneo, al que la autora denomina “la plebe”, aparece en los documentos apenas insinuado, como si su presencia fuera un ruido de fondo. Sin embargo, para la investigadora ese murmullo constituye una pista decisiva sobre cómo se construyó el mundo colonial y quiénes quedaron relegados del relato oficial.

“¿Dónde están todos los marineros, grumetes, mercenarios, pajes, criados y criadas que pueblan las embarcaciones?”, advierte El Jaber en la introducción. Estas preguntas funcionan como motor de indagación y sostén del ensayo, que avanza entre crónicas, cartas, registros administrativos y otros testimonios coloniales para reconstruir cómo esas vidas mínimas irrumpieron a veces en el papel, incluso contra las lógicas del poder letrado.

Nacida en Buenos Aires (1972), El Jaber es doctora en Letras por la UBA, profesora de Literatura Latinoamericana y académica con trayectoria internacional. Su obra ensayística ha aportado nuevas perspectivas sobre espacialidad, género y voces subalternas en la escritura colonial. Se suman sus incursiones en la poesía, que incluye “La playa” (2010), “La espesura” (2016) y “Nunca hay suficiente mar” (2020).

