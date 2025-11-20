Explorando el “lado" B de la historia colonial

La presencia de Loreley El Jaber en Tucumán promete abrir una ventana inédita hacia los pliegues menos atendidos de la historia colonial rioplatense. La escritora, poeta, investigadora del Conicet y docente de la Universidad de Buenos Aires llega para compartir los resultados de años de trabajo en archivos y documentos tempranos de la conquista. Presentará su libro “Motines y traición en el Río de la Plata. Un ensayo sobre la voz de la plebe”, editado por Tinta Limón, hoy a las 19 en el Centro Cultural Alberto Rougés, de la Fundación Miguel Lillo (Laprida 31).