El Gobierno prepara un proyecto de “libertad educativa” y busca derogar la Ley de Educación Nacional

El Gobierno nacional presentó en el Consejo de Mayo el borrador de un ambicioso proyecto de Ley de Libertad Educativa, que propone derogar la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa abarca la educación inicial, primaria y secundaria, y mantiene sin cambios la Ley de Educación Superior que regula el sistema universitario.
Home schooling, educación híbrida y modalidades alternativas
El proyecto introduce nuevas formas de escolarización, entre ellas:
Educación en el hogar (home schooling), sin una edad mínima establecida.
Educación híbrida, que combina instancias presenciales y virtuales.
Educación a distancia, también habilitada como modalidad.
Los estudiantes educados en casa podrán acreditar aprendizajes mediante exámenes periódicos, bajo supervisión del sistema educativo.
Enseñanza religiosa opcional y planes de estudio propios
El borrador habilita a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en escuelas públicas, de manera optativa y fuera del horario escolar.
Además, incorpora la figura de los planes de estudio propios, elaborados por cada institución “conforme a su ideario”, aunque respetando los contenidos mínimos comunes definidos a nivel nacional.
El rol de la familia y la “libertad educativa”
El texto menciona 27 veces la palabra “libertad”, por encima de “Estado”, que aparece 22 veces. Establece:
La familia como agente natural y primario de la educación.
Un Estado subsidiario, que interviene solo cuando la sociedad civil o las instituciones no pueden garantizar el derecho a la educación.
La educación básica como servicio esencial, lo que obliga a garantizar la continuidad mínima incluso durante medidas de fuerza.
Cambios en el calendario escolar y las horas de cursada
El proyecto fija mínimos de:
540 horas anuales para nivel inicial.
720 horas para primaria y secundaria.
Estos pisos son inferiores a los acordados en 2024 (760 y 900 horas respectivamente). Cada escuela podrá diseñar su propio calendario escolar, con un 25% del tiempo destinado a autonomía curricular.
Autonomía institucional ampliada
El artículo 37 establece una amplia autonomía institucional y pedagógica, que incluye:
Definir el régimen de gobierno interno.
Diseñar planes de estudio propios.
Decidir políticas de admisión, permanencia y disciplina.
Administrar recursos.
Proponer la contratación o separación del personal.
Las escuelas estatales transitarán hacia esquemas de gestión institucional autónoma.
Inclusión y modalidades educativas
El borrador no menciona la “educación especial” como modalidad, sino que incluye a los estudiantes con discapacidad dentro de la categoría general de “alumnos con necesidades específicas”, junto con educación rural, intercultural bilingüe, hospitalaria y en contextos de encierro.
También incorpora la referencia a estudiantes con altas capacidades.
Evaluaciones anuales y publicación por escuela
El proyecto mantiene las evaluaciones Aprender, pero eleva su frecuencia: serán anuales y censales en el último año de primaria y secundaria.
Además, habilita que el Estado publique resultados por escuela, algo actualmente prohibido para evitar estigmatizaciones. No podrán individualizarse alumnos ni docentes.
Nuevo esquema de financiamiento: sin piso del 6% del PBI
El texto elimina la histórica meta de invertir el 6% del PBI en educación. Plantea:
Igualdad de acceso al financiamiento para escuelas estatales y privadas.
Asignaciones directas a familias o estudiantes, como becas, vales educativos o créditos fiscales.
“Partidas especiales” destinadas a reducir brechas de equidad.
Además, crea un Sistema Federal de Monitoreo de la Inversión Educativa para evaluar el gasto y su impacto.
Participación familiar y rol directivo
Cada escuela deberá contar con un consejo escolar de padres.
Los directores tendrán un rol más amplio, que incluye:
Liderazgo pedagógico.
Coordinación docente.
Propuesta de contratación o separación del personal.
Docentes: evaluación periódica y un nuevo instituto nacional
El proyecto crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente, que reemplazaría al INFoD.
En la carrera docente:
La estabilidad dependerá del desempeño satisfactorio.
Habrá evaluaciones cada cuatro años, que medirán competencias pedagógicas, resultados de aprendizaje y formación continua.