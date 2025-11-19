El Gobierno prepara un proyecto de “libertad educativa” y busca derogar la Ley de Educación Nacional

El Gobierno nacional presentó en el Consejo de Mayo el borrador de un ambicioso proyecto de Ley de Libertad Educativa, que propone derogar la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa abarca la educación inicial, primaria y secundaria, y mantiene sin cambios la Ley de Educación Superior que regula el sistema universitario.