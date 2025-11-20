Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

La segunda parte de la precuela de la popular historia (especialmente en Estados Unidos) de “El Mago de Oz” llega hoy a los cines. “Wicked: por siempre” no es sólo la continuidad del relato del filme precedente estrenado el año pasado, sino además la adaptación del musical de 2003 de Stephen Schwartz y Winnie Holzman, quien coescribió el guión con Dana Fox. A su vez, se basa libremente en la novela de Gregory Maguire de 1995, una reinterpretación del clásico “El maravilloso mago de Oz” de L. Frank Baum y su realización cinematográfica de 1939.
Más allá de esos antecedentes, que ya la condicionan, la producción musical y fantástica dirigida por Jon M. Chu despliega la magia de Hollywood en su máximo esplendor. El realizador tuvo a su cargo la primera entrega, que fue nominada a 10 Oscar y ganó los de mejor diseño de producción y de vestuario, y apunta a repetir en la ceremonia de 2026 con múltiples postulaciones y a superar la recaudación de U$S750 millones de la anterior (fue el más exitoso traspaso de Broadway a la pantalla en la taquilla). Nuevamente, repiten sus personajes Cynthia Erivo, Ariana Grande, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Marissa Bode, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Keala Settle, Adam James y Alice Fearn.
Años después de los sucesos narrados en la anterior “Wicked”, la incomprendida joven que nació con la piel verde, Elphaba Thropp, ahora conocida como la Bruja Mala del Oeste, continúa su lucha por los derechos de los animales y trata de develar las conductas de los reales villanos, mientras vive como fugitiva en lo profundo del bosque. Mientras tanto, la popular Glinda Upland, ahora reconocida como Glinda la Buena, ya es una figura pública y glamorosa que vive en el Palacio de Ciudad Esmeralda, pero vigilada atentamente por el Mago de Oz y Madame Morrible, la antigua decana de brujería de la Universidad de Shiz.
También aparecen en la película Fiyero Tiggelaar, un príncipe y capitán de la guardia del Mago que más tarde se convierte en el Espantapájaros; Boq Woodsman, que luego será el Hombre de Hojalata; Nessarose Thropp, la hermana menor parapléjica de Elphaba y gobernadora de Munchkinland, en su transformación en la Bruja Mala del Este; y el León Cobarde.
Mientras las amigas están distantes y deben enfrentar las consecuencias de sus actos, la relación entre ambas brujas se pone a prueba por una serie de eventos, incluida la sorprendente llegada de Dorothy Gale de Kansas, que cambiará la Tierra de Oz para siempre.
Intentos fallidos de mediación y una turba furiosa que acosa a Elphaba completan la trama, con un despliegue visual memorable atravesado por recreaciones de rituales y ceremonias que refuerzan un relato que se promete impecable.
Queda presentada así la historia de una rebelde que reivindica su identidad y busca respeto, libertad e igualdad y de su amiga transformada en eventual antagonista, adaptada al lujo y a los entresijos del poder sin cuestionarlos, cara visible de un régimen que oprime aunque esté debilitado. Para saber si vuelven a encontrarse y trabajar juntas o se separan definitivamente, habrá que ir a las salas.
Otros estrenos
El balance de “Jay Kelly”: con Adam Sandler y George Clooney
Un veterano actor, acompañado por su eterno representante, enfrenta su pasado y su presente en un viaje por Europa. Su balance contiene revelaciones transformadoras durante ese intenso viaje, lo que los lleva a ambos a cuestionar sus decisiones, relaciones y legados y a preguntarse si se puede interpretar a personas comunes cuando no se tiene contacto con ellas, porque se vive en una esfera de lujo, custodios y hoteles selectos. Ni siquiera su familia forma parte del entorno más íntimo de la estrella.
“Jay Kelly” es la comedia dramática protagonizada por George Clooney y Adan Sandler, secundados por Laura Dern y Billy Crudup y bajo la dirección del siempre eficiente Noah Baumbach (coautor del guión junto a Emily Mortimer), que tendrá un paso limitado desde hoy por los cines argentinos antes de desembarcar en Netflix a principios de diciembre. El estreno en las salas apuesta a lograr nominaciones para los Oscar.
“La dicha en movimiento”: un romance al ritmo de Los Twist
“La dicha en movimiento” fue el álbum debut de Los Twist, lanzado en 1983. Sus canciones, divertidas y alegres en la salida de la dictadura, incluían “Cleopatra, la reina del twist”, “Jugando hulla-hulla” y “Salsa!” de la película argentina homónima, dirigida por Maximiliano Gutiérrez, quien narra el romance de dos jóvenes que se conocen en un recital del grupo que lideró Pipo Cipolatti (quien aparece en el filme, pero en un rol distinto a su personaje) y se enamoran de inmediato. Su aventura continúa en los estudios de grabación con el desafío de descubrir si están hechos el uno para el otro. Los roles centrales son protagonizados por el influencer Kevsho y por Ornella D’Elia, y en el elenco figuran Julián Cerati, Sofía Morandi, Romina Ricci, Ronnie Arias y Lalo Mir. El guión fue escrito por el director (docente de cine y teatro) durante la pandemia de 2020, para trabajar con sus alumnos la temática de que hasta lo peor tiene su final.
Un animé japonés: “Jajutsu Kaisen: ejecución”
“Jujutsu Kaisen” es una serie de manga japonesa que concluyó hace un año con 30 volúmenes publicados. En simultáneo, su historia llegó al cine en formato animé y hoy se estrena en la Argentina el episodio “Ejecución”.
Un velo desciende repentinamente sobre la concurrida zona de Shibuya en pleno Halloween, atrapando a incontables personas en su interior. Satoru Gojo, el hechicero jujutsu más poderoso, entra en medio del caos. Pero lo esperan espíritus que conspiran para sellarlo. Yuji Itadori, acompañado de sus compañeros de clase, se adentra en un enfrentamiento sin precedentes.
Tras los acontecimientos, 10 colonias en Japón se transforman en nidos de maldiciones en un plan orquestado por el perverso Noritoshi Kamo: Culling Game es asignado para ejecutar a Yuji por sus presuntos crímenes, lo que deviene en una desesperada confrontación entre los dos estudiantes más queridos de la academia.
“Terror en Shelby Oaks”: entre los secretos y lo sobrenatural
La búsqueda de una mujer por su hermana perdida hace 12 años (cuando era líder de un equipo paranormal) se convierte en una obsesión cuando descubre una inquietante filmación y se da cuenta de que un demonio de su infancia podría haber sido real, y no imaginario. Ahora, Mia Brennan está decidida a encontrar respuestas, por lo que se adentra en una aterradora investigación en una ciudad abandonada, que revela un horror oculto en las sombras y que entrelaza los secretos familiares escondidos con los eventos sobrenaturales. Esto es un giro en las tramas tradicionales identificadas con el estilo del falso documental.
“Terror en Shelby Oaks” es el filme de terror debut del youtuber y crítico de cine Chris Stuckmann, con Camille Sullivan, Brendan Sexton III, Michael Beach, Keith David y Robin Bartlett, con la producción de Mike Flanagan, que renueva la cartelera del género en los cines de Tucumán.