Las brujas Buena y Mala deberán definir el futuro de Oz

“La dicha en movimiento”: un romance al ritmo de Los Twist

“La dicha en movimiento” fue el álbum debut de Los Twist, lanzado en 1983. Sus canciones, divertidas y alegres en la salida de la dictadura, incluían “Cleopatra, la reina del twist”, “Jugando hulla-hulla” y “Salsa!” de la película argentina homónima, dirigida por Maximiliano Gutiérrez, quien narra el romance de dos jóvenes que se conocen en un recital del grupo que lideró Pipo Cipolatti (quien aparece en el filme, pero en un rol distinto a su personaje) y se enamoran de inmediato. Su aventura continúa en los estudios de grabación con el desafío de descubrir si están hechos el uno para el otro. Los roles centrales son protagonizados por el influencer Kevsho y por Ornella D’Elia, y en el elenco figuran Julián Cerati, Sofía Morandi, Romina Ricci, Ronnie Arias y Lalo Mir. El guión fue escrito por el director (docente de cine y teatro) durante la pandemia de 2020, para trabajar con sus alumnos la temática de que hasta lo peor tiene su final.