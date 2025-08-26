Regresa “El Mago de Oz”, realizado con inteligencia artificial

Película optimizada

En concreto, se calcula que unas 16.000 personas (entre las distintas funciones) podrán estar en el ojo del tornado que arranca la granja de Dorothy en Kansas de sus amarras y la precipita sobre Munchkinland. La película ha sido optimizada para llenar una pared de casi 15.000 metros cuadrados de paneles LED que abarca tres campos de fútbol, rodeando al público y alcanzando los 22 pisos de altura, mientras ventiladores de 750 caballos de fuerza levantan viento y escombros para simular el tornado. El espectáculo, que cuesta entre U$S 104 y más de U$S 400 dólares por asiento, es mucho más de lo que se ve a simple vista.