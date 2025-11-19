Secciones
La reconocida cadena de comida rápida KFC llegó a San Juan y desató un boom de clientes

“Soy muy fan, lo probé en Mendoza y no podía esperar para volver a comer el pollo de KFC”, expresó un joven.

Hace 1 Hs

La inauguración del primer local de KFC en San Juan generó un verdadero furor este martes, cuando cientos de personas se acercaron al Shopping Patio Alvear para probar el famoso pollo frito de la cadena estadounidense. Desde temprano, los pasillos del centro comercial se vieron colmados por largas filas que anticipaban el éxito de la nueva franquicia.

Ayer se observaron varias filas de clientes ansiosos por degustar por primera vez los productos de KFC en la provincia. Según informaron medios locales, el público estuvo compuesto principalmente por grupos juveniles y familias. Muchos adolescentes que habían salido de la escuela y jóvenes que aguardaron la apertura del shopping fueron los primeros en ingresar.

“Soy muy fan, lo probé en Mendoza y no podía esperar para volver a comer el pollo de KFC”, expresó un joven a Canal 13, reflejando la expectativa que generó la llegada del local.

Boom por el pollo frito

La instalación de la marca había despertado interés desde su anuncio, aunque la apertura en Patio Alvear sufrió demoras vinculadas a la capacitación del personal y a la disponibilidad de maquinaria. 

Finalmente, el local abrió sus puertas con un equipo inicial de 40 empleados, número que podría aumentar de acuerdo con la demanda estacional. El espacio ocupado es de aproximadamente 110 metros cuadrados, donde anteriormente funcionaba un Subway.

Días antes de la inauguración, la cadena había anticipado el desembarco en su cuenta de Instagram con un video que mostraba el característico relieve montañoso de San Juan acompañado del mensaje: “Queremos ser tu pollo”.

Comentarios