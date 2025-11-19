El papelón de Martín Cirio con la reforma laboral: apoyó a Milei sin saber de qué hablaba y terminó pidiendo disculpas

El influencer Martín Cirio volvió a quedar en el centro de la polémica y de una nueva cancelación. Esta vez, por opinar sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sin conocer a fondo su alcance. Desde la comodidad de su stream, avaló el proyecto oficial repitiendo conceptos sobre la "industria del juicio", pero la presión en redes lo obligó a retroceder y pedir disculpas.
“Hasta ayudás a alguien y de repente te inventan un juicio laboral, boludo, qué terrible”, dijo Cirio en un vivo, en una frase que resonó inmediatamente porque recordaba las palabras del propio Milei durante el acto del Día del Abogado Laboralista, donde el Presidente relanzó su ofensiva contra los juicios laborales.
El youtuber profundizó con un análisis superficial del sistema: “Siempre va a tener razón el empleado -que puede decir cualquier cosa y que ante la duda va a tener razón- y en realidad no… tiene que haber pruebas para todo”. Sus opiniones, lanzadas con liviandad, fueron interpretadas como un apoyo explícito a la reforma laboral.
En su relato, Cirio trazó un paralelismo con “el almacenero de la esquina”, asegurando que los grandes perjudicados no eran las empresas sino “las PyMEs y los pequeños comerciantes”, pese a desconocer el alcance real de la reforma y de las estadísticas laborales en Argentina.
De la viralización al arrepentimiento
Como suele ocurrir con sus declaraciones más controvertidas, el fragmento del stream se viralizó con rapidez y generó rechazo masivo. La presión fue suficiente para que Cirio, en su siguiente transmisión, se viera obligado a pedir disculpas: “Me equivoqué en lo que dije… lo expresé muy mal”, admitió, aunque rápidamente apeló a la victimización.
“Yo viví situaciones de esa índole en carne propia con mi familia, cosas que no voy a ahondar”, dijo, como si sus experiencias personales justificaran su postura. También aseguró que “amigos se vieron perjudicados por gente que hizo juicios laborales”, aunque aclaró que ninguno era empresario, sino “gente que tiene un local, un emprendimiento”.
Cirio insistió en que se refería a ese tipo de situaciones: “Yo no hablé de grandes empresas. Me refería a emprendimientos, localcitos. Tenés jueces que se cagan en las pruebas y se aprovechan de esto”, agregó, reforzando su mirada libertaria basada en anécdotas y sin datos verificables.
En su descargo, el streamer intentó despegarse del Gobierno: “Salió en todos lados que yo apoyo la reforma laboral y eso es mentira”, sostuvo. También reconoció que fue “una pelotudez” la forma en que se expresó y buscó matizar su postura: “En ese contexto lo que dije estuvo mal”.