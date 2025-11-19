El papelón de Martín Cirio con la reforma laboral: apoyó a Milei sin saber de qué hablaba y terminó pidiendo disculpas

El influencer Martín Cirio volvió a quedar en el centro de la polémica y de una nueva cancelación. Esta vez, por opinar sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei sin conocer a fondo su alcance. Desde la comodidad de su stream, avaló el proyecto oficial repitiendo conceptos sobre la "industria del juicio", pero la presión en redes lo obligó a retroceder y pedir disculpas.