Finde extra largo: conocé todas las actividades que tenés en Yerba Buena

Con propuestas gratuitas y para toda la familia, los vecinos podrán disfrutar de cine al aire libre, música, muestras artísticas, experiencias turísticas y obras de teatro.

CINE al aire libre, una opción en Yerba Buena. CINE al aire libre, una opción en Yerba Buena.
Hace 1 Hs

La Municipalidad de Yerba Buena presenta una nueva agenda de actividades culturales, recreativas y turísticas que se desarrollarán en distintos espacios de la ciudad entre el jueves 20 y el domingo 23 de noviembre. Con propuestas gratuitas y para toda la familia, los vecinos podrán disfrutar de cine al aire libre, música, muestras artísticas, experiencias turísticas y obras de teatro.

Las actividades se llevarán adelante en la Casa de la Cultura, el Jardín Botánico de Horco Molle, centros de salud y espacios religiosos de la ciudad, con opciones para todas las edades y gustos.

A continuación, se detalla la programación completa

Jueves 20 de noviembre

Cine bajo las estrellas – Casa de la Cultura

Película: Jurassic World, Rebirth

Hora: 20:00


Recital de Coros “Paisajes del Alma”

Lugar: Parroquia Nuestra Señora del Valle

Dirección: Florida 251 – Yerba Buena

Hora: 20:30

Entrada sin costo


Viernes 21 de noviembre

Tole Tole presenta “Buscar la Vuelta”

Lugar: Casa de la Cultura (Higueritas 1850)

Hora: 20:00


Experiencia Yungas

Lugar: CAPS de Horco Molle – RP 339

Horario: 9:00 a 11:30


Sábado 22 de noviembre

Muestra Taller de Canto y Guitarra

Lugar: Casa de la Cultura (Higueritas 1850)

Hora: 21:00

Entrada libre


Astro Turismo

Lugar: Jardín Botánico – Horco Molle

Horario: 15:00 a 18:00


Domingo 23 de noviembre

Taller de Teatro de Ricardo Podazza – 2 obras

Horario: 21:30

Lugar: Casa de la Cultura

Obras:

En esta obra nadie llora – Entrada gratuita a la gorra

Vuela Alto Mamá – Anticipadas $5000 / En puerta $7000.

