Peligra el ciclo de Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay tras la goleada histórica ante Estados Unidos

La derrota fue demasiado ruidosa como para quedar en un simple mal día. Según trascendió desde el entorno del plantel, la relación entre varios jugadores y el DT se quebró, al punto de que un grupo de futbolistas se acercó a Matías Pérez, representante de los jugadores en el Ejecutivo, para manifestarle que el mensaje del entrenador ya no les llega. Ese cortocircuito puso en marcha un escenario impensado semanas atrás, el de la posibilidad real de que Bielsa no continúe.