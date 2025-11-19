Dólar hoy: el oficial subió por segunda rueda, pero mantiene en lo que va de noviembre una baja de $45

El dólar oficial volvió a registrar un incremento este miércoles y encadenó su segunda rueda consecutiva al alza, aunque todavía mantiene en noviembre una caída acumulada de $45. Según las pizarras del Banco Nación (BNA), la divisa avanzó cinco unidades y cerró a $1.430 para la venta y $1.380 para la compra.
En el segmento mayorista, el dólar terminó la jornada en $1.406,50 por unidad para la venta, lo que representa una suba de $6,5 respecto del cierre anterior.
El promedio diario que el Banco Central (BCRA) realiza entre las principales entidades financieras ubicó al tipo de cambio en $1.429,10 sobre el cierre.
En relación con los dólares paralelos, los financieros mostraron movimientos heterogéneos: el MEP retrocedió y quedó en $1.439,52, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.475,9. Por su parte, el dólar blue se mantuvo estable en $1.430.
De Pablo analizó la política cambiaria y la acumulación de reservas
El economista Juan Carlos De Pablo, cercano al presidente Javier Milei, se refirió a la política cambiaria del gobierno, defendió el esquema de bandas y evitó hacer pronósticos sobre el tipo de cambio. Sus declaraciones se produjeron en un escenario de relativa estabilidad económica, con acumulación de reservas en el Banco Central tras el anuncio de un acuerdo con Estados Unidos.
En una entrevista con AM 1030, De Pablo abordó el debate sobre el sistema de bandas cambiarias impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo. En esa ocasión fue consultado sobre las declaraciones de Domingo Cavallo, quien había pronosticado el colapso de este esquema.
De Pablo respondió con una cita del propio Caputo. "Si la tasa de inflación es 2% por mes y la banda superior crece 1% por mes, en algún momento tenemos un problema. Esto es elemental", reconoció el economista, al validar implícitamente la preocupación de Cavallo sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. "No necesitás ir a la facultad para darte cuenta de que tenés un problema", remarcó.
El especialista, si bien defendió el accionar del gobierno en la acumulación de reservas, también reconoció las advertencias sobre el esquema de bandas cambiarias, al dejando entrever las posibles dificultades a futuro.
Sin embargo, De Pablo reveló que Caputo modificó su estrategia en sus declaraciones más recientes. El ministro ahora argumenta que, con equilibrio fiscal logrado, no hay creación monetaria por motivos presupuestarios. “Hoy puede estar creciendo la cantidad de dinero porque hay demanda de pesos, y el Banco Central compra dólares”, resumió De Pablo la posición oficial.
Según el economista, Caputo identifica tres posibles causas de volatilidad cambiaria. “Porque el mercado es chiquitito y un tipo se resfría, qué sé yo cuánto; porque hay una motivación política después de las elecciones, es difícil; y porque la demanda de dinero es verdaderamente volátil”, afirmó.
El entrevistador intentó cuestionar la estrategia con un argumento de manual. “No te voy a explicar a vos que todo lo que le tires al mercado lo consume. Le tirás 5.000 millones de dólares y te lo come”. Pero De Pablo lo corrigió al señalar un cambio fundamental en el mercado. “Calmate, porque después de la elección ocurrió exactamente lo contrario. Hoy los tenedores de pesos demandan más pesos y los tenedores de títulos en pesos demandan más títulos en pesos. Y esta es la razón por la cual el Banco Central y el Tesoro ahora están comprando dólares, no vendiendo”, insistió.
El resultado electoral de medio término cambió las expectativas. “Parecía que el mundo se venía abajo, el dinero que venía al saco, cosas por el estilo, y el resultado de la elección de medio período te dice ‘flaco, el diluvio universal se postergó por algún tiempo’”, explicó De Pablo con su característico estilo llano.