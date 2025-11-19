Video de un dramático rescate en Chile: cinco jóvenes argentinos fueron arrastrados por el mar y uno de 17 años sigue desaparecido

Un dramático episodio se vivió en la ciudad de La Serena, en el norte de Chile, cuando cinco jóvenes argentinos oriundos de San Juan fueron arrastrados mar adentro por un fuerte temporal de viento que generó corrientes extremadamente peligrosas.
El hecho ocurrió el lunes a las 12:45, en la zona de Cuatro Esquinas, un sector turístico muy concurrido. Tres de los chicos rescatados viven en Chile y los otros dos eran primos que estaban de visita.
Según informó la Armada Marítima de la Región de Coquimbo, la marea los empujó hacia aguas profundas sin posibilidad de volver a la orilla.
Un albañil que pasaba por la playa les salvó la vida
El héroe inesperado del día fue Francisco Boldo, un albañil que circulaba por la playa en bicicleta, vio la escena y no dudó en meterse al agua.
“Me saqué la ropa y me fui a salvarlo. El primer niño tenía como 15 años y estaba tragando agua. Lo tranquilicé, lo saqué un poco y le dije que saliera, que iba por sus hermanos”, relató en diálogo con Meganoticias.
Boldo logró rescatar a dos adolescentes en estado crítico:
El segundo estaba flotando y sin reacción:
“Le apreté el pecho porque ya había tragado mucha agua. Le di reanimación”.
Intentó llegar a un tercero, pero el oleaje era tan fuerte que casi lo hunde a él también.
“Me empezaron a hundir. Los tranquilicé y me los llevé como pude. Había mucho oleaje”.
El hombre también contó que vio a otro joven más adentro, que resultó ser el mayor del grupo:
“No lo pude rescatar, estaba muy lejos. Si lo intentaba, se ahogaban los que ya llevaba”.
Ese adolescente es el joven de 17 años que continúa desaparecido.
La Armada de Chile llegó minutos después y rescató a los restantes
Tras el pedido de emergencia, la lancha patrullera Arcángel zarpó y llegó a las 13:02. Tres de los jóvenes fueron retirados del agua por militares, mientras que un cuarto logró salir por sus propios medios.
El rescate quedó registrado en un video en el que se ve a los marinos lanzando salvavidas, mientras el albañil continúa asistiendo a los chicos exhaustos.
Boldo, sin embargo, cuestionó la demora del operativo:
“Yo solo los salvé. Ellos llegaron después. Se demoraron media hora y los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogó de nuevo”.
Continúa la búsqueda del joven desaparecido
El adolescente de 17 años permanece desaparecido, y las autoridades chilenas realizan un operativo intensivo con embarcaciones, drones y personal especializado.
El temporal de viento en la zona obligó además a restringir el baño en varias playas de La Serena y Coquimbo.
Un episodio que reaviva las alertas por corrientes peligrosas
Cada año, cientos de turistas argentinos visitan La Serena, una costa que suele presentar corrientes de retorno muy fuertes, especialmente en días de viento intenso. Las autoridades recomiendan:
Respetar banderas y señalizaciones.
Evitar ingresar al agua en sectores no habilitados.
No nadar en días de oleaje o viento fuerte.
Avisar de inmediato ante cualquier emergencia.