Ajustan la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS gracias a nuevos datos desde Marte

La Agencia Espacial Europea (ESA) logró mejorar de forma significativa la trayectoria del cometa interestelar 3I/ATLAS, utilizando por primera vez datos obtenidos desde Marte. El orbitador ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) captó al objeto a una distancia diez veces menor que los telescopios terrestres, ofreciendo una precisión sin precedentes para su seguimiento.
Los científicos celebraron el resultado, ya que el cometa viaja a más de 250.000 km/h, lo que vuelve especialmente compleja la medición de su recorrido.
Cómo la ESA refinó el recorrido del cometa 3I/ATLAS
Hasta ahora, las observaciones del cometa se realizaban desde telescopios en la Tierra o desde plataformas en órbita terrestre como el Hubble o el James Webb.
Pero el TGO, que orbita Marte desde 2018, logró una ventaja inusual: una geometría de observación única, que permitió registrar al cometa con mayor cercanía y estabilidad, cruzando un fondo estrellado perfecto para el análisis de su movimiento.
El ejercicio forma parte de un trabajo conjunto del equipo de defensa planetaria de la ESA, que señaló que este tipo de mediciones son claves para perfeccionar técnicas de seguimiento de objetos potencialmente peligrosos.
El papel del dispositivo CaSSIS en la detección del cometa
Un componente esencial de esta observación fue el sistema de cámaras CaSSIS, construido por un equipo de la Universidad de Berna.
El instrumento, diseñado para registrar la superficie marciana en alta resolución, ya obtuvo más de 30.000 imágenes de Marte, pero en esta ocasión fue empleado para algo distinto: capturar con nitidez al 3I/ATLAS durante su desplazamiento interestelar.
Las imágenes permitieron refinar parámetros orbitales y reducir la incertidumbre en su trayectoria actual.
Qué significa este avance para la defensa planetaria
Aunque el cometa no representa ningún riesgo de impacto, su estudio funciona como un valioso ensayo para futuras amenazas reales.
La posibilidad de usar datos tomados desde Marte abre una nueva vía para el monitoreo de cometas y asteroides que ingresan al sistema solar desde el espacio interestelar.
Cuándo pasará el cometa 3I/ATLAS cerca de la Tierra
La comunidad astronómica se prepara para el máximo acercamiento del 3I/ATLAS en diciembre, un momento clave para capturar la mayor cantidad de información posible antes de que el objeto abandone definitivamente la región interna del sistema solar.
La NASA ya anunció que sus sondas y telescopios de nueva generación se encuentran listos para el operativo científico.
Por qué el 3I/ATLAS es un cometa tan importante
Según especialistas, el 3I/ATLAS es más masivo y luminoso que visitantes interestelares previos como ‘Oumuamua o 2I/Borisov.
Su composición, dinámica y brillo ofrecen una oportunidad excepcional para estudiar:
química interestelar
formación de cuerpos en otros sistemas planetarios
interacciones con el viento solar
procesos físicos al pasar cerca del Sol
Además, recientes observaciones de la NASA detectaron gas hidroxilo, lo que abre nuevas hipótesis sobre sus orígenes planetarios.